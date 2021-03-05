Вёрджил Абло явно любит костюмы. И его новую работу вполне можно воспринимать как очередную вариацию современного офисного стиля

По словам дизайнера, при создании этой коллекции он думал о вреде гендерных стереотипов и о необходимости их разрушения. Но на самом деле в Off-White нынешнего сезона по современным меркам ничего особенно провокативного и не найти. Ну да, некоторые мужские костюмы кроме жесткого пиджака включают в себя не традиционные брюки, а некоторый гибрид брюк с куском заложенного в складки килта. И на Уолл-стрит, как и в Белом доме, в таких вещах появляться не стоит. Но стилистика Off-White никогда и не была рассчитана на столь консервативных клиентов.

Намного важнее то обстоятельство, что созданные в этом сезоне Вёрджилом Абло вещи — это вещи силы. Гардероб, созданный для амбициозных людей и призванный явственно демонстрировать сильную волю. Разумеется, вне зависимости от пола и возраста: это и для самого дизайнера, и для его бренда Off-White принципиально важно. У всех вещей, даже у бомберов вроде бы спортивного вида, одни и те же четкие, сухие линии, динамичные силуэты. И никакой расслабленности, в принципе обычной для нынешних коллекций, созданных в период локдаунов и карантинов.

Основой коллекции действительно является модифицированный официальный костюм. Как обычно у Вёрджила Абло — в американском, а не европейском его варианте. То есть с преувеличенно жесткими и широкими плечами, несколько чересчур просторный в объеме, со слишком длинными рукавами и полами пиджака. Еще с десяток лет тому назад мы видели такие даже на ведущих американских политиках. Но в вольной и лишенной формальности интерпретации Off-White подобные несколько искаженные пропорции выглядят более чем уместно. Это пиджаки-доспехи, и их вид полностью соответствует общему настроению коллекции. И в рассчитанном на женщин варианте, с брюками-бананами и гофрированными юбками с неровной линией подола, такие жакеты в пиджачном стиле тоже выглядят очень гармонично. И конечно же, вещи с характерными для Off-White и обязательными в каждой коллекции этого бренда круглыми дырками и торчащими в самых неочевидных местах тесемками-завязками в этот раз тоже созданы — для любителей именно этой стороны стилистики бренда.

Марина Прохорова