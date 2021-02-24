В Краснодарском крае из-за ремонта ж/д-путей на месяц отменят четыре пригородных поезда

Ремонтные работы, которые будут проходить с 25 февраля по 26 марта 2021 года участке железной дороги на перегоне Орловка-Кубанская – Васильево-Петровская, станут причиной временного изменения графика движения поездов, сообщает пресс-служба СКЖД.

На этот период на территории Краснодарского края будут отменены четыре пригородных поезда на участке Орловка-Кубанская – Староминская-Тимашевская. До окончания ремонта не будут ходить электрички, которые отправляются со станции «Орловка-Кубанская» в 9:51 и 14:44 и со станции «Староминская-Тимашевская» в 13:03 и 16:28. Также будут внесены изменения в график движения других пригородных поездов в Краснодарском крае и Ростовской области. Точную оперативную информацию об актуальном расписании электричек пассажиры смогут уточнить на официальном сайте СКЖД.

Согласно сообщению пресс-службы Северо-Кавказской железной дороги движение электричек по штатному расписанию будет восстановлено после окончания ремонта.

Ольга Логинова