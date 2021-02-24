Командарма осудили за внучку Заслуженный генерал приговорен к штрафу по обвинению в мошенничестве с жильем

Московский гарнизонный военный суд признал виновным в мошенничестве с жильем бывшего командующего 6-й армией ВВС и ПВО Западного военного округа Александра Дуплинского. Ему назначен штраф в 200 тыс. руб. Сам генерал-лейтенант Дуплинский собирается обжаловать решение суда.

По обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) прокуратура запрашивала для генерал-лейтенанта Дуплинского три года условно с испытательным сроком в течение двух лет, а также штраф в размере 300 тыс. руб. Однако судья Максим Иванов ограничился штрафом в 200 тыс. руб.

В качестве смягчающих обстоятельств было признано наличие у генерал-лейтенанта орденов Мужества, Кутузова и «За военные заслуги», статуса ветерана боевых действий, а также частичное возмещение им ущерба, который после пересчетов сократился с 2,5 млн до 1,3 млн руб.

Вынеся обвинительный приговор, судья Иванов снял с подсудимого Дуплинского подписку о невыезде, обязав его в течение 60 дней перечислить штраф на счет суда. Правда, генерал платить 200 тыс. руб. не собирается.

«Я пойду до конца»,— сказал военный, имея в виду обжалование приговора.

Генерал Дуплинский сейчас активно судится с руководством Западного военного округа. Он обжалует порядок своего увольнения из вооруженных сил. С должности командарма его формально сняли по решению медкомиссии, которая признала, что летать и руководить армией он не может по состоянию здоровья. Генерал, у которого был действующий контракт до 2020 года, не согласился с данным решением, но в двух инстанциях (Санкт-Петербургском гарнизонном военном суде и 1-м Западном окружном военном суде) свой иск проиграл, дойдя до кассационного военного суда в Новосибирске.

По версии следствия, которую утвердила военная прокуратура и признал суд, генерал Дуплинский, участвовавший в боевых действиях в Таджикистане, Чечне и Сирии, мошенничал при получении жилья в Москве.

Для увеличения жилплощади, которую ему предоставили в Левобережном районе столицы, он указал в качестве члена семьи внучку.

В подтверждение этому было представлено решение гражданского суда в Воронеже, который установил, что внучка находится на иждивении заслуженного генерала. Это дало основание господину Дуплинскому претендовать на квартиру с лишними 18 кв. м.

Военная прокуратура, проведя проверку, установила, что судебное решение является поддельным, однако, кто и когда его изготовил, осталось не ясным. Сам генерал в суде утверждал, что оформление документов доверил бывшему секретарю военного совета 6-й армии Алексею Балябину, который впоследствии был осужден на 7,6 года за взятки от сослуживцев, рассчитывающих занять более высокие должности или отправиться в командировки на войну в Сирию.

Николай Сергеев