КНАУФ представил на YugBuild первый в мире VR-тренажер по сухому строительству Посетителей крупнейшей на Юге России выставки отделочных и строительных материалов, инженерного оборудования и архитектурных проектов YugBuild (ЮгБилд) ожидало немало сюрпризов от ее генерального спонсора – КНАУФ: новые продукты и системы, новые технологии, в том числе цифровые.

Главным событием стала презентация первого в мире тренажера КНАУФ по обучению практике сухого строительства в виртуальном пространстве, который впервые публично представили именно на ЮгБилде. Выставка стартовала в ВКК «Экпоград Юг» 24 февраля.

«YugBuild имеет для нас особое значение, мы много лет его поддерживаем не только своим спонсорским участием, но и демонстрацией новинок и самых передовых достижений КНАУФ в России, - говорит Сергей Бондаренко, директор Южной сбытовой дирекции КНАУФ, - Это крупнейшее на Кубани событие, объединяющее игроков строительной отрасли, в этом году обретает еще и определенный символизм после длительного периода ограничений, вызванных пандемией коронавируса. То, что появилась возможность его провести, пусть и менее масштабно, очень важно».

КНАУФ представил на «ЮгБилде» сразу несколько своих новых разработок. Во-первых, два новых направления в продуктовой линейке КНАУФ в России: краску и монтажную пену от компании КНАУФ.

Белая интерьерная краска для стен и потолков КНАУФ-Вайсванд какое-то время останется эксклюзивом для Юга России. Краска обладает высокой степенью белизны, может наноситься ручным и механизированным способом. Подходит для окраски новых и ранее окрашенных поверхностей гипсокартонных или гипсоволокнистых листов, гипсовых пазогребневых плит, бетонных, кирпичных, оштукатуренных или зашпаклеванных поверхностей.

Монтажная пена КНАУФ обладает высокой адгезией, обеспечивает равномерный, стабильный выход и идеальную мелкопористую структуру готовой пены. Не деформирует конструкцию, благодаря низкому вторичному расширению.

Также на стенде показаны новые КНАУФ-листы (ГСП-R) толщиной 15 мм для потолков, которые шпаклюются механизированным способом.

Центральным событием выставки стала первая открытая презентация не имеющего аналогов в мире VR-тренажера КНАУФ по сухому строительству, разработанного российской Академией КНАУФ и отечественными программистами. Попробовать собрать перегородку в виртуальном пространстве, надев VR-шлем и взяв в руки специальные контроллеры, смог любой желающий посетитель «ЮгБилда».

Тренажер позволяет отрабатывать навыки монтажа перегородок из гипсокартона вне мастерской, обеспечивая высокий уровень реалистичности и достоверности производимых работ, что в свою очередь позволяет повысить качество обучения, снижая затраты на материалы и инструмент.

Программа включает два формата монтажа перегородок: обучение и экзамен. В ходе обучения предусмотрены подсказки по технологии монтажа, выбору инструмента и последовательности выполнения работ. В режиме экзамена необходимо собрать перегородку полностью самостоятельно, а программа учтёт количество совершенных ошибок и сформирует подробный отчет.

После полностью созданного на компьютере виртуального мира технологии дополненной реальности (AR) выглядят более простыми, тем не менее именно они благодаря широкой сфере применения способны изменить практику проектирования и строительных работ. Сегодня AR — это важный и полезный технологический тренд, позволяющий максимально эффективно презентовать проекты в сфере инжиниринга, проектирования и строительства, который постепенно становится неотъемлемой частью нашей жизни.

Возможности AR-моделирования в сфере проектирования и строительства КНАУФ представил на своем стенде вместе со своим партнером – резидентом Сколково компанией BIMLIB.

Применение цифровых технологий для КНАУФ не ограничивается сферой коммуникации с клиентами и образовательной деятельностью, они уже глубоко интегрированы в производственную деятельность.

О новых технологиях, позволяющих повышать эффективность производства, безопасность труда и качество готовой продукции рассказал генеральный директор псебайского предприятия КНАУФ ГИПС КУБАНЬ Сергей Мичков: «Цифровизация производства сегодня – реальный инструмент, позволяющий увеличивать выпуск готовой продукции, снижать уровень брака, сокращать расход материалов и повышать эффективность оборудования».

На пути к полномасштабному воплощению концепции «цифрового завода» предприятие уже сделало ряд уверенных шагов.

Первый из них – оборудование рабочих мест завода по производству КНАУФ-листов промышленными планшетами, благодаря чему часть процессов из бумажных была переведена в цифровой формат. Оцифрованные инструкции получились более наглядными и понятными, уменьшили объем визуальной информации, которая постоянно находится перед глазами оператора. В результате работник меньше устает и снижается вероятность допустить ошибку.

Функциональность планшета постоянно увеличивается. Использование его вместе со специальными датчиками позволяет проводить диагностику оборудования почти без участия человека и пересылать информацию на общий сервер, где доступ к ней получают соответствующие специалисты, например, механики.

Разработкой прикладных приложений для нового планшета на заводе занимаются самостоятельно, что позволяет тонко настраивать работу программ под нужды предприятия.

Этот же подход применяется и при реализации новых проектов. В ходе модернизации линии по выпуску грунтовок инженеры предприятия подготовили уникальный программный продукт, позволяющий осуществлять весь технологический процесс и контролировать соблюдение рецептуры продуктов, почти полностью исключив «человеческий фактор».

Не менее принципиально и перспективно использование того же промышленного планшета для обеспечения промышленной безопасности и охраны труда работников.

В него уже интегрирован контрольный лист по охране труда. Быстрый и незатруднительный самоконтроль (по принципу анкетирования в социальных сетях) в начале каждой смены позволяет напомнить работнику об основных требованиях безопасности и довести приемы безопасной работы до автоматизма.

В ближайшее время планируется установка на опасных производственных участках цифровых меток, предупреждающих работников о потенциальной опасности, а также использование специальных датчиков для контроля самочувствия операторов.

Уже сегодня цифровые технологии позволяют заводчанам реализовать много действительно полезных идей.

Группа КНАУФ – международная компания, с 1993 года осуществляющая инвестиционную деятельность в России и странах СНГ. Сегодня группа КНАУФ является одним из крупнейших в мире производителей строительных отделочных материалов.

www.knauf.ru