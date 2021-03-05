Демна Гвасалия в надежде, что локдаун все-таки закончится, создал вещи, как нельзя лучше подходящие именно для локдауна

Коллекция Balenciaga нынешнего сезона очень практична и сдержанна, если, конечно, учитывать личную стилистику Демны Гвасалии. По словам самого дизайнера, сидя в изоляции, он задумался о долговечности вещей. О переделке, перелицовке и всем, что теперь называется апсайклингом. Так что в целом нынешняя коллекция — это такое представление о старой любимой одежде, которую люди носят по 10–15 лет и с которой не могут расстаться, потому что в ней уютно и легко жить. И отсюда практичность и относительная сдержанность — мы все знаем, что дольше всего в нашем гардеробе задерживаются вещи базовые.

Так что главными в этом сезоне у Balenciaga стали вполне типичные для него безразмерные спортивные костюмы, огромные пальто, деконструированный трикотаж и деним. И все эти приемы выглядят абсолютно логичными и оправданными. По словам самого Демны Гвасалии, сидя в изоляции, он сам переделывал и перешивал собственную одежду. Так что все вещи из новой коллекции действительно выглядят очень искренне. Именно большие пальто и костюмы носятся долго и в любой непонятной ситуации. Удобные джинсы постепенно обрезаются и превращаются в кюлоты или шорты. Вот еще можно из нескольких платьев или толстовок составить что-то одно — эти виды домашнего легкого творчества знакомы многим, и люди часто занимаются подобными вещами просто для успокоения. Так что и одежда эта выглядит утешительной.

Вообще, комментируя коллекцию, Демна Гвасалия вспомнил поговорку «надежда умирает последней». Создавая ее, он думал про время, когда все закончится и можно будет вновь встречаться с друзьями, ходить по кафе и клубам — и без масок. Но все равно Balenciaga этого сезона выглядит очень по-домашнему. Да, нарядные платья и топы для zoom-вечеринок в ней тоже есть. Но все же главная обувь — безразмерные домашние тапки. А главное пальто, инспирированное знаменитым красным оперным плащом Кристобаля Баленсиаги,— тоже красное, конечно. Но выглядит оно абсолютно как банный халат, а сшито из шерстяного плюша, изначально предназначенного для создания мягких игрушек. Мило и тепло.

Марина Прохорова