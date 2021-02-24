Глава Роскосмоса предложил посвятить один из пусков 800-летию Нижнего Новгорода

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин предложил посвятить один из предстоящих в 2021 году пусков 800-летию Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Дмитрий Рогозин поблагодарил главу региона Глеба Никитина за готовящиеся мероприятия в честь Дня космонавтики (12 апреля). Он отметил, что нынешний год может стать импульсом для развития отношений отрасли и региона, и предложил посвятить один из пусков, запланированных Роскосмосом в 2021-м, 800-летию Нижнего Новгорода»,— говорится в сообщении.

Губернатор Глеб Никитин и Дмитрий Рогозин провели встречу 24 февраля. Глава региона сообщил, что Нижегородская область готовит ряд праздничных мероприятий к Дню космонавтики: «У нас есть знаковый объект, связанный с этой темой, – нижегородский планетарий. На его базе планируется создать Центр астрономии и космонавтики Нижегородской области». Также Глеб Никитин выразил заинтересованность в наращивании новых кооперационных связей с ракетно-космической промышленностью, в совместных исследовательских и производственных проектах.

Дмитрий Рогозин отметил, что готов расширить взаимодействие: «У Нижнего Новгорода впереди большой юбилей. Это хороший повод, чтобы развивать и укреплять сотрудничество».

Анастасия Еремина