Температурные рекорды обновились в Удмуртии 23 и 24 февраля

Самые холодные ночи этой зимы отметили в Удмуртии 22 и 23 февраля. Температура воздуха в северных районах опустилась до -36..-38°С, сообщает пресс-служба гидрометцентра региона. Кроме того, 23 и 24 февраля были обновлены температурные рекорды 2014 и 1992 годов соответственно.

Морозы сохранятся в Удмуртии до вечера 26 февраля. В ночь на 25 февраля температура опустится до -30..-35°С, днем — -16..-21°С. Ночью 26 февраля температура окажется в пределах -22..-27°С, а к вечеру повысится до -11..-16°С. Местами пройдет снег.

27 февраля снегопад ожидается по всей территории Удмуртии, ветер усилится до 12-14 м/c, на дорогах прогнозируются заносы и накат. Ночь. Температура воздуха составит -15..-20°С, днем -4..-9°С. 28 февраля и в первые дни весны в регионе похолодает.