На Кубани первую прививку от коронавируса сделали 115 тысяч человек

В Краснодарском крае вакцинация от COVID-19 проводится в 148 прививочных центрах, открытых на базе поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов и центров медпрофилактики, сообщила администрация края. Первый цикл прививки сделали 115 человек.

Прививочная кампания от COVID-19 в крае стартовала в сентябре 2020 года, всего в регион поступило почти 158 тыс. доз вакцины «Спутник V». Полный цикл вакцинирования прошли около 33,7 тыс. человек. Вакцинация является добровольной и бесплатной. Желающим нужно предварительно позвонить в медучреждение и пройти врачебный осмотр, уточнили в пресс-службе администрации края.

Анна Перова, Краснодар