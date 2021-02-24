Ионная жидкость против опухоли печени

Команда клиники Мэйо и доктор медицинских наук из Гарвардского университета Самир Митраготри сообщили, что решили проблему неравномерного распределения и быстрого выведения химиотерапевтического препарата из опухоли печени.

В лечении злокачественных образований часто сталкиваются с проблемой неравномерного распределения медикамента. По словам интервенционного радиолога клиники Мэйо Рахмиа Оклу, препарат не выполняет своего назначения, если не может проникнуть в ткани опухоли и остаться там.

Для решения этой задачи используют более высокие дозы лекарств, что само по себе угрожает здоровью больного. Современное лечение новообразований включает абляцию, при которой их ткани нагревают, криодеструкцию (ткани замораживают) или введение в артерии радиоактивных частиц для уничтожения раковых клеток. При помощи микроволновой абляции злокачественные ткани можно сжечь, но если они находятся близко к сердцу или другим важным структурам, то такая возможность исключена. Введение радиоактивных частиц в артерии также может быть затруднено: кровоснабжение опухоли не всегда возможно обнаружить. Эти методики позволяют пациентам оставаться в условиях, необходимых для трансплантации.

Доктор Рахми Оклу вместе со своими коллегами разработал ионную жидкость LATTE (locally active agent for tumor treatment and eradication) в качестве альтернативного способа доставки лекарства в новообразование при помощи иглы под контролем ультразвука. По словам авторов исследования, после инъекции ионная жидкость равномерно распределяла химиотерапевтический препарат, убивая раковые клетки по мере того, как жидкость поглощалась тканями.

Ученые сообщили, что в доклинических испытаниях этот подход оказался успешным в экспериментах на свежерезецированных опухолях человека и опухолях печени животных моделей, а медикамент оставался в целевой зоне на протяжении всего исследования — 28 дней. После целенаправленной инъекции в новообразование или при стандартной внутривенной химиотерапии медикамент обычно быстро вымывается.

«Ионные жидкости — универсальная группа материалов. В нашей лаборатории мы продемонстрировали, что они обладают способностью преодолевать различные биологические барьеры внутри организма для доставки лекарств. В этом исследовании мы демонстрируем новое применение ионных жидкостей для доставки химиотерапевтических препаратов в опухоль печени»,— считает Самир Митраготри.

Ученые предполагают, что LATTE может работать при применении с различными методами, поэтому будущие испытания планируют расширить на основании доклинических данных. Ученые хотят направить усилия на изучение дополнительных химиотерапевтических препаратов, влияние иммунотерапевтических агентов, воздействие на общую выживаемость, а также на детальный анализ местных и общесоматических иммунных последствий этого экспериментального вмешательства.

Использованы материалы статьи «Percutaneous Liquid Ablation Agent for Tumor Treatment and Drug Delivery»; Hassan Albadawi, Zefu Zhang, Izzet Altun, Jingjie Hu, Leila Jamal, Kelly N. Ibsen, Eden E. L. Tanner, Samir Mitragotri, Rahmi Oklu; Science Translational Medicine, 2021 г.