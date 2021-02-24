Сбербанк увеличил срок выплаты льготной ипотеки до 30 лет

Сбербанк увеличил максимальный срок кредитования по программе ипотеки «Господдержка 2020» на приобретение квартир в новостройках с 20 до 30 лет. По словам зампреда правления Сбербанка Кирилла Царева, это позволит выбрать более комфортный платеж по ипотеке и снизить финансовую нагрузку.

«Программа (ипотеки с господдержкой.— “Ъ”) является лидером в выдачах на первичном рынке, составляя около 90% ипотеки на новостройки. Более 200 тыс. семей по всей России уже воспользовались программой для приобретения нового жилья, а увеличение максимального срока кредитования с 20 до 30 лет позволит нашим клиентам выбрать еще более комфортный платеж по ипотеке и снизить их финансовую нагрузку»,— приводит пресс-служба банка слова господина Царева.

Ипотечный кредит по программе господдержки можно оформить на сумму до 12 млн руб. в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 6 млн руб.— в других регионах России. Первоначальный взнос по кредиту должен составить не менее 15% стоимости недвижимости.

Согласно оценкам компании «Этажи», средняя стоимость новостроек в 19 крупных городах страны в феврале достигла 78 тыс. руб. за 1 кв. м, за месяц этот показатель вырос на 1,7%, а за год — на 16,6%. Резкий рост стоимости первичного жилья в крупнейших городах России сменился стагнацией, отмечают эксперты.

Подробнее — в материале “Ъ” «Новостройки замерли в ожидании».