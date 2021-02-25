Коттеджи достигли исторического максимума

В 2020 году на загородном рынке Петербурга зафиксирован исторический максимум спроса: 10,2 тыс. сделок с коттеджами, участками и таунхаусами. Это почти в два раза выше объема спроса за 2019 год (5,3 тыс. сделок) и на 36–41% превосходит результаты самых успешных лет (в 2013–2011 годах — соответственно 7,5–7,3 тыс. лотов).

Такие данные приводит консалтинговый центр «Петербургская недвижимость». «В структуре продаж за 2020 год сохраняется многолетний тренд роста доли сделок с участками без подряда (90% в спросе). А коттеджи, участки с подрядом и таунхаусы занимают по 5% в объеме продаж. Отметим также рост спроса на лоты с высоким уровнем готовности: например, участки без подряда с коммуникациями и построенные коттеджи»,— рассказала Ольга Трошева, руководитель консалтингового центра «Петербургская недвижимость» (Setl Group).

В самом популярном сегменте — участки без подряда — в спросе лидируют варианты по цене от 100 до 300 тыс. рублей за сотку (52%) и средним бюджетом сделки 2,3 млн рублей (рост на 500 тыс. за год), на втором месте — низкобюджетные покупки до 100 тыс. рублей за сотку (41% в спросе) и средним бюджетом 800 тыс. рублей (падение на 47 тыс. за год).

«В 2020 году участки без подряда чаще всего приобретали в северных районах области — более половины всех сделок (55%). В целом же, вне зависимости от направления, объем спроса практически равномерно распределился с учетом расстояния от КАД. Покупателей интересовали как участки рядом с Петербургом (до 20 км от КАД), так и варианты в 20–40 км от КАД и более дальние расстояния»,— добавила госпожа Трошева.

В случае с коттеджами в 2020 году покупатели чаще всего выбирали объекты класса комфорт (35%) со средним бюджетом сделки 9,5 млн рублей (+1,9 млн за год) и эконом (26%) с бюджетом 5,1 млн рублей (+0,2 млн). Здесь наиболее привлекательными оказались коттеджи в непосредственной близости от города (до 20 км) — 47% и чуть дальше (20–40 км) — 37%. Менее востребованы коттеджи на удалении от Санкт-Петербурга.

«Ситуация с предложением на загородном рынке прямо противоположна спросу. Совокупный объем предложения на конец года составил 15,6 тыс. лотов, что является минимальным уровнем за последние десять лет. Основу предложения составляют участки без подряда — на их долю в целом на рынке приходится 93% от количества нереализованных лотов»,— уточнила госпожа Трошева.

Сергей Степанов, директор по продажам компании «Строительный трест», рассказал: «В загородном секторе "Строительным трестом" заключено сделок на сумму 350 млн рублей, что на 35% выше прошлогоднего значения. Коронавирусные ограничения и их последствия продемонстрировали покупателям преимущество своего загородного дома, который выступил альтернативой привычному ранее досугу. Кроме того, разница в цене между загородным домовладением и квартирой в городе с каждым годом становится все меньше и меньше. Стоимость строительства своего дома в коттеджном поселке бизнес-класса обычно обходится дешевле аналогичных по площади городских квартир, и сегодня она сопоставима с ценой трех-четырехкомнатной квартиры в жилом комплексе класса комфорт»,— рассуждает эксперт.

Игорь Карцев, генеральный директор ГК «Максимум Лайф Девелопмент», говорит, что, помимо интереса к коттеджным поселкам, в прошлом году можно отметить сохранившийся спрос на таунхаусы. «Как и в случае со сделками в коттеджных поселках, стоимость покупки жилья в сегменте таунхаусов, по нашим наблюдениям, увеличилась за год до 30%. За последние два-три года в этом сегменте не было новых крупных проектов, в результате образовался определенный дефицит, предложение сместилось на вторичный рынок. В целом по рынку таунхаусов предложение перестало успевать за спросом, что, в том числе, сказалось на росте цен»,— замечает господин Карцев.

Преимуществом такого формата перед городской недвижимостью ему видится предложение более высокой площади по сравнению с квартирой за ту же цену. «С другой стороны, количество таких проектов уступает числу земельных участков под строительство собственного загородного дома, реализация которых в прошлом году под Петербургом выросла в два раза»,— указывает эксперт.

Елизавета Конвей, директор департамента жилой недвижимости Colliers, добавляет: «Сегмент малоэтажного загородного жилья впервые стал относительно интересен и востребован. Это прекрасная альтернатива для тех, кто не собирается покупать основательное жилье, но при этом хочет находиться вне границ города. Содержание квартир или апартаментов в формате малоэтажного жилья — для многих это более экономичный и реалистичный вариант, поскольку он дает маневренность, возможность круглогодичного проживания (что особенно актуально в условиях удаленной работы) и не требует дополнительного обслуживания».

Виктор Лукин, гендиректор ООО «Группа компаний "СтройСинтез"», рассуждая о тенденциях, говорит, что на загородный рынок пришла сельская ипотека. «В 2021 году объем ее существенно вырастет. С процентной ставкой 3% многие застройщики стали аккредитовываться в банках для возможности предоставления ипотеки за городом»,— заключает он.

Денис Кожин