Стабильный сегмент

В 2020 году рынок Санкт-Петербурга пополнился 25 новыми проектами, тогда как в 2019 году девелоперы вывели в продажу 27. Подавляющее большинство новых проектов 2020 года сформировали проекты бизнес- и премиум-класса.

По итогам 2020 года в Санкт-Петербурге было введено в эксплуатацию 3,3 млн кв. м жилья (включая ИЖС), это на 6% меньше результатов 2019 года. По данным Colliers, в сегментах бизнес и премиум объем жилья, введенного в эксплуатацию, составил 291 тыс. кв. м (–14% к 2019 году). Так, завершилась реализация домов бизнес-класса Barcelona («Дом на Ленсовета»), Botanica (группа «Эталон»), Yes Residence («Пионер»), Neva-Neva («Базис-СПб») и Nobelius (ПСК). Также в эксплуатацию были введены последняя очередь проекта SkandiKlubb (Bonava) и корпуса в рамках кварталов «Граф Орлов» (Л1), Ligovsky City и Golden City (Glorax Development). Среди проектов премиум-класса завершилось строительство двух домов: «Биография» (RBI) и «Форсайт» («Балтийская коммерция»).

Руководитель премии Urban Awards в Санкт-Петербурге Маргарита Смышляева подсчитала, что пул проектов бизнес-класса в 2020 году пополнился семью новыми адресами: Alter в Красногвардейском районе, «Созидатели» в Адмиралтейском, Monodom Line в Василеостровском, «Московские ворота — 2» и «Менделеев» в Московском, Domino, Modum и «Белый остров» в Приморском. Кроме того, 1 января состоялся официальный старт ЖК «Малоохтинский, 68».

«В новых комплексах был распродан 861 лот на общую сумму 7,88 млрд рублей. Всего границах бизнес-сегмента зарегистрировано 5,9 тыс. продаж с общим бюджетом в 67,28 млрд рублей — пятая часть от общего объема выручки, полученного петербургскими застройщиками в 2020 году. Средний бюджет лота поднялся до 9,94 млн рублей»,— говорит госпожа Смышляева.

По ее словам, среди введенных в эксплуатацию проектов бизнес-класса следует отметить ЖК Botanica в Петроградском районе (28,5 тыс. кв. м жилья), ЖК Barcelona (7,9 тыс. кв. м) и первый этап третьей очереди ЖК «Граф Орлов» (42,6 тыс. кв. м) в Московском, дом Nobelius (6,2 тыс. кв. м) в Выборгском, апарт-комплекс Next (17,4 тыс. кв. м апартаментов) в Василеостровском.

Объем предложения на первичном рынке недвижимости бизнес- и премиум-класса последние два года постепенно сокращается. Если в 2018 году объем нового предложения бизнес- и премиум-класса составлял 725 тыс. кв. м, то в 2019 и 2020 годах показатель был на уровне 627 и 625 тыс. кв. м соответственно, говорят в Colliers. Примечательно, что весомую долю нового предложения формируют корпуса и очереди в уже реализуемых проектах. Например, в 2020 году 20% от объема нового предложения сформировала «Группа ЛСР», которая вывела в продажу новые очереди ЖК «Морская набережная» и ЖК «Цивилизация на Неве».

При этом средневзвешенная стоимость квадратного метра в сегментах бизнес и премиум суммарно за год выросла на 17%. По состоянию на декабрь 2020 года стоимость жилья в проектах бизнес-класса увеличилась на 19% и составила около 205 тыс. рублей за квадратный метр. По данным Colliers, объем продаж в проектах бизнес- и премиум-класса без учета оптовых продаж (и технического выкупа квартир) вырос на 14% по сравнению с 2019 годом и составил 389 тыс. кв. м.

Виталий Коробов, директор группы «Аквилон», говорит, что в бизнес-классе цены выросли в среднем на 15–20%, продажи увеличились на 14%, объем сданного жилья превысил 105 тыс. кв. м. «Позитивную роль сыграла в том числе и льготная ипотека: частично под критерии попало и жилье бизнес-класса. Доля ипотечных сделок в сегменте увеличилась с 40 до 60%. Из минусов — за прошедший год многие ликвидные предложения вымылись, а новых проектов не так много»,— указывает эксперт.

Андрей Вересов, генеральный директор компании «Бронка Девелопмент», говорит: «Что касается предпочтений покупателей относительно площади приобретаемой квартиры, то мы не отметили тенденций к серьезным изменениям. В основном покупатели в проектах бизнес-класса приобретали квартиры площадью 100–120 кв. м».

«Статистика по сделкам показывает, что аудитория бизнес-класса относительно благополучно пережила период кризиса и проявляет интерес даже к лотам с бюджетом выше 20 млн рублей. Застройщики, в свою очередь, осторожно расширяют экспозицию, но при этом осваивают нетипичные для этого продукта локации в Приморском, и Красногвардейском районах»,— рассуждает госпожа Смышляева.

Анна Прозорова, директор департамента недвижимости ООО «Лахта Плаза», также отмечает, что бизнес-класс в 2020 году оставался стабилен и показал только позитивные тенденции. «В этом году мы также не ожидаем потрясений в сегменте, предпочтения покупателей в высокобюджетном жилье остаются предсказуемыми: они требовательны к качеству, локации, архитектуре проектов. Все большую популярность набирает отделка white box, позволяющая сократить время ремонта и воплотить собственное видение покупателя»,— рассуждает она.

«На мой взгляд, ситуация с ростом цен на рынке недвижимости будет постепенно стабилизироваться, в том числе за счет снижения объемов кредитования. В этом году мы также не ожидаем падения ввода жилых объектов, так как многие проекты стартовали год-два назад и не зависят от текущей рыночной конъюнктуры. Кроме того, с финансовой точки зрения реализация данных проектов обеспечена покупателями в 2020 году»,— резюмирует господин Вересов.

Роман Русаков