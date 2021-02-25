Торговая недвижимость уходит в узкий профиль

В 2020 году рынок качественной торговой недвижимости Санкт-Петербурга пополнился тремя торговыми центрами совокупной площадью 127 тыс. кв. м — это рекордное значение за последние семь лет. Большую часть нового предложения сформировали специализированные торговые центры. В 2021 году в Санкт-Петербурге планируется открыть еще четыре торговых центра.

Такие данные приводит компания Colliers. По данным аналитиков компании, прошлогодний ввод стал рекордным за последние семь лет. Так, в 2020 году были открыты мебельный центр «Кубатура» (GLA 110 тыс. кв. м), третья очередь «Outlet Village Пулково» (GLA 5 тыс. кв. м) и районный культурно-досуговый центр Green Park (GLA 12 тыс. кв. м). За счет роста объема предложения обеспеченность жителей Санкт-Петербурга торговыми площадями увеличилась и достигла 596 кв. м на 1000 жителей в 2020 году, тогда как в 2019 году она составляла 574 кв. м.

По данным Maris, арендопригодная площадь качественных торговых объектов Санкт-Петербурга на конец 2020 года составляет 4,08 млн кв. м и включает в себя торгово-развлекательные центры, гипермаркеты и специализированные торговые объекты. Структура предложения по местоположению существенно не меняется в течение нескольких последних лет. Лидирует Приморский район, в котором функционирует 15% торговых центров, на втором месте — Московский район с долей 14%. Замыкает тройку лидеров Выборгский район Санкт-Петербурга — 11%.

Аналитики Colliers отмечают, что 2020 год стал вызовом для сегмента торговой недвижимости. Помимо общего снижения покупательской активности из-за экономической нестабильности и пандемии, значимую роль в работе торговых центров сыграли ограничения, вводимые администрацией Санкт-Петербурга: существенная часть арендаторов ТЦ была закрыта с 28 марта по 27 июля. Самыми уязвимыми профилями арендаторов стали сегменты общественного питания и кинотеатры. Например, кафе и ресторанам было разрешено возобновить работу только в сентябре, а в конце ноября деятельность арендаторов этого профиля снова была под запретом. В результате действия ограничительных мер во втором квартале трафик торговых центров упал на 85% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Однако по мере снятия ограничений посещаемость торговых центров восстанавливалась и в четвертом квартале составила около 70% от показателей октября — декабря 2019 года.

По данным Maris, в 2020 году в Санкт-Петербурге оборот розничной торговли упал на лишь 2% по сравнению с показателем 2019 года и составил 1,515 трлн рублей.

Несмотря на сложную ситуацию, обусловленную пандемией и ограничительными мерами, торговым центрам удалось сдержать резкий рост уровня вакантности благодаря активным переговорам арендаторов и арендодателей. По данным Colliers, в 2020 году доля свободных площадей в торговых центрах составила 5,1% в среднем по рынку и 2,4% — в наиболее качественных объектах.

«2020 год наметил две важные тенденции на рынке торговой недвижимости Санкт-Петербурга. Во-первых, пандемия и изменение потребительских привычек еще более подчеркнули необходимость реконцепции торговых центров. Сейчас как никогда собственникам торговых центров приходится бороться за посетителей. По данным Colliers, более 68% классических торговых центров (или 1,4 млн кв. м) были построены более десяти лет назад и не проводили обновлений. В ближайшие годы мы увидим развитие этого направления,— отмечает Ирина Царькова, директор департамента торговой недвижимости Colliers.— Во-вторых, мы наблюдаем тенденцию роста числа районных торговых центров. В 2020 году основной объем нового предложения сформирован специализированными торговыми центрами, в то время как число классических ТЦ увеличивается, в основном, за счет районных форматов. Жилищные девелоперы в рамках создания комфортной среды уделяют внимание торговой составляющей, что, безусловно, позитивная тенденция для рынка».

В 2019 году был открыт ТЦ в составе жилого комплекса «Солнечный город», в 2020 году — культурно-досуговый центр Green Park в Славянке. В 2021 году ожидается открытие ТРК «Спутник» в Невском районе. Всего на 2021 год запланировано открытие четырех торговых центров общей площадью 42,5 тыс. кв. м. Так, заявлены к открытию ТРК «Спутник», четвертая очередь ТРК «Заневский Каскад», вторая очередь Fashion House Outlet и ТК «Солнечный город».

Роман Масленников