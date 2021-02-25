Музеефикация за госсчет

Неопределенность в вопросе дальнейшей судьбы сразу двух знаковых объектов Петербурга — Охтинского мыса и Конюшенного ведомства — благополучно перекочевала из прошлого года в 2021-й.

В середине февраля «Всемирный клуб петербуржцев» анонсировал идею создания архитектурного музея в Конюшенном ведомстве. И даже начал подготовку письма на имя президента с предложением о реализации этого проекта. Последние десять лет власти города никак не могут принять решение, что делать с разрушающимся памятником. Различные предложения инвесторов по приспособлению объекта под современное использование с негодованием отвергаются градозащитным сообществом. Обещания же сделать из Конюшенного ведомства общественно-культурное пространство пока так и остаются словами — бюджетных средств не было и до пандемии, а сейчас, в условиях дефицита бюджета, рассчитывать на это тем более не приходится.

Схожая ситуация и с Охтинским мысом: для освоения участка нашелся инвестор, был проведен международный конкурс по выбору концепции освоения территории. Но градозащитникам удалось дойти до президента России — он вдруг заинтересовался идеей создания на мысу заповедника. Что, в свою очередь породило смятение в рядах чиновников Петербурга — конкретных указаний по поводу того, как использовать территорию (значительная часть которой, кстати, находится в частной собственности структур «Газпрома»), со стороны Владимира Путина дано не было. Городские власти брать ответственность на себя не рискуют. А потому теперь судьба мыса, более десяти лет простоявшего за синим забором, снова рискует на годы оказаться в подвешенном состоянии.

Создавать музеи в таких локациях, как Конюшенное ведомство или Охтинский мыс,— идея, возможно, правильная. Но ее реализация потребует миллиардов рублей. В бюджете подобных средств нет и вряд ли они там появятся в ближайшие годы. А потому все-таки городу, градозащитникам и инвесторам придется искать компромисс. Важно успеть это сделать до того, как Конюшенное ведомство превратится в руины. С мысом, конечно, попроще: он может оставаться в таком виде еще десятки лет. Главное регулярно поправлять синий заборчик.

Валерий Грибанов, редактор Guide «Недвижимость. Итоги»