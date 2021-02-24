Роботы остались без работы

Группа Daft Punk объявила о своем распаде. Французский дуэт в последние годы не отличался большой активностью, а его последний альбом вышел почти восемь лет назад. О том, почему известие о распаде Daft Punk все же расстроило фанатов, рассказывает Борис Барабанов.

Тома Бангальтер и Ги-Мануэль де Омем-Кристо познакомились в 1987 году в парижском лицее Карно. Первая группа, в которой они играли, называлась Darlin` и исполняла рок. Про нее даже успел написать вскоре закрывшийся журнал Melody Maker. Именно в этой рецензии музыка Тома и Ги-Мануэля получила хлесткую характеристику «daft punky trash» («дурацкий панковский трэш»). И название «Daft Punk» показалось музыкантам подходящим для их следующего проекта, который не играл ничего похожего на панк.

Как бы то ни было, еще до возникновения бренда «Daft Punk» в 1993-м Бангальтер и де Омем-Кристо были заметными фигурами на французской сцене. И здесь непременно стоит вспомнить также, что отец Тома Бангальтера Даниэль Вангард сочинял музыку для Gibson Brothers и Ottawan — например, популярную в наших краях песню Ottawan «D.I.S.C.O.» придумал именно он. Музыкальный мир Тома Бангальтера, иными словами, формировался в среде самой что ни на есть коммерческой поп-музыки. И в Daft Punk, и в другом сверхуспешном проекте Бангальтера — Stardust — это чувство привязчивого хука присутствовало в полной мере.

Двигаясь в русле характерного для 1990-х стиля french touch, Daft Punk подмешивали к хаусу диско, синти-поп и электро, нередко пересекаясь в своих поисках с тем, что в Великобритании называлось биг-битом.

В первом же клипе Daft Punk «Da Funk» лицо главного персонажа было спрятано под маской — тогда это была маска собаки. В следующем ролике, «Around The World» Мишеля Гондри, среди персонажей появились роботы в шлемах, напоминающих мотоциклетные. Со временем они выдвинулись на передний план: в период второго альбома «Discovery» (2001) два героя в шлемах стали центром вселенной Daft Punk. К этому времени Бангальтер и де Омем-Кристо вовсе перестали появляться на публике в своем повседневном виде.

Роботы Daft Punk, поющие голосами, пропущенными через вокодеры, стали своего рода продолжателями визуальной линии Kraftwerk, которые изображали на сцене «людей-машин», а иногда и выставляли вместо себя манекены.

В существенной степени Daft Punk и музыкально следовали традициям Kraftwerk, выделяя в композиции синтезаторную мелодическую линию.

Подобно своим старшим немецким коллегам, Daft Punk создавали зрелище, способное воздействовать на массовую аудиторию далеко за рамками экспериментальной электроники и даже рейва. В 2006 году Daft Punk выступили на фестивале Coachella с сетом, который полностью изменил представление концертной индустрии об электронной музыке. Французский дуэт показал американцам нечто тщательно срежиссированное, скроенное по идеальным драматургическим лекалам; музыку, непохожую на рок-концерт, но способную в концертном воплощении вызывать похожие эмоции. Оказалось, что электронные музыканты, просто стоя вдвоем на сцене и даже не акцентируя внимание на каком-либо «музицировании», могут создавать шоу, приносящее такую же кассу, как Мадонна или U2.

Благодаря шоу Daft Punk индустрия постепенно развернулась в сторону того, что в 2010-е получило название EDM — электронной музыки для фестивалей и стадионов.

В 2013 году Daft Punk выпустили альбом «Random Access Memories», в записи которого приняли участие Фаррелл Уильямс, Найл Роджерс и Джорджио Мородер. Глобальный хит «Get Lucky» с участием Фаррелла Уильямса в конце концов принес Daft Punk три Grammy. К середине 2010-х уже ни у кого не было сомнений в том, что французы (не только Daft Punk, но и Боб Синклер, и Дэвид Гетта) — главные в электронной музыке.

Daft Punk, с одной стороны, делали музыку, доступную самым широким слушательским массам, с другой — писали саундтреки к «гиковским» фильмам вроде аниме «Интерстелла» (2003) или «Трона» (2010). Финальным аккордом в их карьере стал клип «Эпилог», опубликованный одновременно с сообщением о распаде. В ролике, представляющем собой фрагмент артхаусного фильма «Электрома» (2006), один из роботов включает механизм уничтожения другого, который в итоге взрывается в красивом рапиде. Никаких комментариев о причинах распада Daft Punk прессе не предоставили. Несмотря на то что Daft Punk не писали новых песен, в их четырех альбомах и в шедеврах видеоарта, сопровождавших их хиты, сохранилось ощущение волшебства, все еще возможного в мире поп-музыки. Daft Punk, конечно, могут воссоединиться в любую минуту, как это нередко с их коллегами происходит. Но пока намеков на это нет.