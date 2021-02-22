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Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Ижевский холдинг выступил против завершения банкротства «Вивата»

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