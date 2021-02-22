Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
Санкт-Петербург
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Нижний Новгород
Новосибирск
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Саратов
Уфа
Челябинск
Ярославль
ВОЙТИ
Регистрация
ПРОФИЛЬ
ВЫХОД
22 февраля, понедельник
Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Прикамье
Пермь
Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-Tech
Авто
Стиль
Войти в профиль
Пермь. Прикамье
Слушать радио
Коротко
Новости
12:02
Главы МИДов стран ЕС обсудят отказ России освободить Навального
12:27
Ижевский холдинг выступил против завершения банкротства «Вивата»
12:17
За сутки в Прикамье умерли еще 18 зараженных COVID-19 человек
21/02
Здание бактериологического института в центре Перми признано объектом культурного наследия
21/02
Количество выявляемых случаев COVID-19 в Прикамье продолжает снижаться
21/02
Пермский политех отменил карантин для всех студентов
21/02
Комплекс бывшего завода «Перммолоко» подорожал на 170 млн рублей
21/02
Нового прокурора Прикамья представят на следующей неделе
20/02
Определен победитель конкурса на проектирование достройки ЖК «Никитинский»
20/02
Начальнику пермского департамента транспорта предложили пересесть на автобус
20/02
COVID-19 выявлен еще у 240 жителей края
20/02
Ограничительные меры из-за коронавирусной инфекции в регионе продлены еще на 14 дней
20/02
Мэрия готова потратить на капремонт 3,5 км участка Комсомольского проспекта 800 млн рублей
20/02
Начальника управления ЖКХ Губахи оштрафовали за нарушение закона о закупках
20/02
«Новапорт» может построить в пермском аэропорту инфраструктуру для обслуживания Superjet 100
ещё
все новости
события
4 декабря
Вручение Седьмой ежегодной премии «Твердые знаки»
26 ноября
Круглый стол в онлайн-формате «Экспорт по-пермски: проблемы подбора надежных инструментов для экспортной…
22.02.2021, 12:27
22.02.2021, 12:27
Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ
Ижевский холдинг выступил против завершения банкротства «Вивата»
Комментарии
Архив
Главные новости от “Ъ-Прикамье”
в
Telegram
Наглядно
фотогалерея
Квартальный отчет
Завершен проект реновации одной из самых крупных площадок в центре Перми
фотогалерея
Отставки 2020 года
Год оказался богатым на кадровые решения
фотогалерея
События года
Что изменилось в Прикамье за 2020 год
фотогалерея
Потери 2020-го
Кого лишился Пермский край в уходящем году
фотогалерея
Мэр-«тяжеловес»
Игорю Шубину — 65 лет
фотогалерея
Раз, глава и обчелся
Кто руководил Пермью последние 30 лет
фотогалерея
И целого мэра мало
Как Юрий Трутнев 20 лет назад стал губернатором
фотогалерея
Пожар в «Хромой лошади»
10 лет спустя
фотогалерея
Твердые и живые
Награда нашла своих героев
фотогалерея
АО закрытого типа
Пермскому краю — 15 лет
фотогалерея
Кабинет-2020
Кто покинул и кто вошел в правительство
фотогалерея
Капитал дальнего плавания
Андрею Кузяеву — 55
фотогалерея
CO-VIP
Заболевшие пермские чиновники и депутаты
фотогалерея
Властелины кольца
«Урал-Грейту» — 25
Предыдущий слайд
Следующий слайд
1
/
9
В регионе
Реклама
Подписка
Мероприятия
Партнерские проекты
приложения
Контакты
Пресс-релиз
Удержаться за ОПОРУ
Лысьвенские предприниматели хотят объединиться
приложение
Безопасность
Тематическое приложение
Пресс-релиз
Забег росомахи
Медали Пятого пермского марафона представлены публике
Нефтяники Прикамья
вручили награды в канун Дня защитника Отечества
«РТ Лайн» сообщает
первые результаты тестирования системы бескондукторной оплаты проезда
Партнерский проект
Успейте купить квартиру
с шикарным видом на город в «Доме на Бульваре»
АО "ПЗСП"
Коммерсантъ
Войти в личный кабинет
Профиль пользователя
Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
FM93.6
Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия