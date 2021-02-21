Минпромторг: сделку по продаже 50% акций «ВР-Технологий» планируют закрыть до мая

Эмиратский холдинг Tawazun и «Вертолеты России» планируют до мая 2021 года закрыть сделку по продаже 50% компании «ВР-Технологии», сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Он также отметил, что Tawazun закупит по 100 вертолетов VRT-300 и VRT-500 для нужд местных организаций и полиции.

Объем сделки в €400 млн не пересмотрен, отметил министр. «Все основные финансовые параметры этой сделки были согласованы в конце 2019 года. И на днях прошло заседание комиссии по иностранным инвестициям. <…> До мая коллеги уже планируют довести до конца саму сделку. Но при этом есть составляющая, которая связана как с разработкой, так и с запуском производства, то есть, по сути, совместным владением двумя продуктами — VRT 300 и VRT 500. И при этом есть вторая составляющая, связанная с покупкой по 100 единиц каждого из направлений, то есть и вертолета, и беспилотника, местной стороной»,— сказал он (цитата по ТАСС).

Правительственная комиссия по иностранным инвестициям одобрила сделку арабской Tawazun с «Вертолетами России» по «ВР-Технологиям» на этой неделе. Tawazun намерен купить 50% акций компании «ВР-Технологии», которая разрабатывает легкий многоцелевой вертолет VRT 500 и беспилотный VRT 300.

О сделке было объявлено в 2019 году. Речь шла о том, что совместные инвестиции обеих сторон в развитие компании составят около €400 млн. Тогда Денис Мантуров говорил, что в ОАЭ рассматривают использование техники, которую производит «ВР-Технологии», в первую очередь как такси из аэропорта Дубая в разные точки для туристов, которые будут заинтересованы в быстром передвижении.

«ВР-Технологии» созданы в 2014 году как инновационное конструкторское бюро холдинга «Вертолеты России». Компания разрабатывает легкий многоцелевой вертолет VRT 500 и беспилотный VRT 300.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов отметил, что сейчас проекты находятся на этапе рабочей конструкторской документации. «Для организации производства мы рассматриваем различные площадки, входящие в холдинг "Вертолеты России"»,— сказал он.

Он добавил, что совместное предприятие будет сосредоточено на разработке и производстве вертолетной техники исключительно гражданского назначения. «В стратегии компании запланирован вывод продуктов на формирующийся рынок городского воздушного транспорта. Этот перспективный вид транспорта будет востребован уже в ближайшем будущем во многих регионах мира, в том числе и данном регионе»,— заключил господин Чемезов.