В Первомайске сорвана реконструкция очистных сооружений

Администрация городского округа Первомайск планирует объявить аукцион по достройке очистных сооружений, на реконструкцию которых по госпрограмме «Оздоровление Волги» выделялось 312 млн рублей. В декабре 2019 года муниципалитет заключил контракт на реконструкцию очистных с подрядчиком «Стройсервис-НН». Однако строительная компания в прошлом году затянула сроки работ на четыре месяца. Подрядчик вовремя не смог поставить необходимое оборудование из-за проблем с субподрядчиком ООО НПО «Агросервис» (эта фирма проектировала очистные в Первомайске еще в 2013-2014 годах). В настоящее время обе организации судятся друг с другом, выясняя, кто в данной ситуации был неправ и кому сколько должен.

В результате администрация Первомайска в декабре 2020 года решила в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора с ООО «Стройсервис-НН», оценив, что работы по объекту были сделаны на 62%. Сейчас независимая экспертиза уточняет выполненные генподрядчиком объемы, а город готовит документацию на завершение реконструкции очистных. Также муниципальные власти подали в арбитражный суд Москвы заявление о взыскании свыше 47 млн руб. с «ФК Открытие» – в Первомайске рассчитывают возместить потери от незавершенного проекта за счет неустойки по банковской гарантии, выданной в обеспечение контракта.

Иван Сергеев