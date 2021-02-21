Комплекс бывшего завода «Перммолоко» подорожал на 170 млн рублей

На Avito опубликовано объявление о продаже имущественного комплекса бывшего завода «Перммолоко» (ул. Героев Хасана, 102). Как указано в объявлении, объект представляет собой производственно-складскую базу общей площадью 21,8 тыс. кв. м. Цена комплекса — 470 млн руб. Летом 2020 года актив выставлялся на продажу за 300 млн руб.

База расположена на участке 54,9 кв. м. Комплекс включает в себя производственный корпус, два офисных здания, мастерские, склады, котельную, канализационно-насосную станцию, пожарные резервуары для запаса воды, две трансформаторные подстанции с общей мощностью 4 МВт и прочее. Объект оборудован контрольно-пропускным пунктом, системой видеонаблюдения, системой охранно-пожарной сигнализации, круглосуточной охраной, железнодорожным тупиком, который позволяет доставлять грузы железнодорожным транспортом из России и зарубежья. Вся площадь производственной базы используется и сдана в аренду крупным контрагентам таким как ООО «Данон-Трейд», АО «ПРОДО Птицефабрика “Пермская”», ООО «Северный ветер», ООО «Айсберри» и другим.

Напомним, в 2014 году пермский молкомбинат, с 2006 года входивший в холдинг DANONE, выкупили бизнесмены Сергей Поздеев и Юрий Кряжев, совладельцы ООО «Маслозавод “Нытвенский”». В 2019 году Юрий Кряжев вышел из молочного бизнеса, и сейчас господин Поздеев конт¬ролирует также молкомбинат «Юговской» и молокоперерабатывающие производства в Октябрьском, Ординском и Кишертском районах. Сегодня имущественным комплексом бывшего завода «Перммолоко» управляет ООО с одноименным названием. ООО «Перммолоко» с 2017 года принадлежит Олегу Гусеву, бывшему директору совхоза «Правда» (принадлежит господину Поздееву).

Добавим, что Сергей Поздеев в декабре 2019 года за 800 млн руб. выкупил у корпорации «ИнБев» Пермский пивоваренный завод, находящийся вблизи бывшего комплекса «Перммолока». Ранее сообщалось, что там бизнесмен может запустить производство растительных напитков, однако сам господин Поздеев эту информацию опровергал.