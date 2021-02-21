«Мы обязаны обеспечить рост»

Федеральный центр поставил Татарстану задачу в 2021 году увеличить промышленное производство на 5%. Вчера об этом заявил вице-премьер России Юрий Борисов. В прошлом году из-за пандемии COVID-19 и падения спроса на мировых рынках производство в республике сократилось на 3,6%. Президент Татарстана Рустам Минниханов в ответ взял обязательства «обеспечить рост» в 5,2%. Но при этом он попросил у федерального центра льгот на добычу сверхвязкой нефти, поддержу для производителей пластика и госзаказы для машиностроителей. Эксперты считают задачу сложно выполнимой даже при этих условиях. Они полагают, что рост хотя бы на 3-4% уже можно будет считать «большой победой».



Татарстан в 2021 году должен увеличить объемы промышленного производства не менее чем на 5%. Такую задачу поставил вице-премьер РФ Юрий Борисов, который в субботу принял участие в заседании коллегии министерства промышленности и торговли республики. Он напомнил, что задача «обеспечить рост минимум 5%» уже ставилась год назад, но «наступила пандемия, которая дала старт мировому кризису, кризису спроса». «По результатам 2020 года Татарстан как одна из самых развитых и ведущих, индустриальных республик России показала падение индекса промышленно производства и достигла 96,4% от результата предыдущего года»,— указал господин Борисов.

Вице-премьер России отметил, что падение промпроизводства в Татарстане «укладывается в общую статистику». «С учетом того, что кризис коснулся всех стран мира, России вышла, наверное, из него с наименьшими потерями»,— сказал он. Господин Борисов подчеркнул, что власти республики «правильно сориентировались», и «хеджировали те риски, которые объективно присутствовали при падении спроса». Вместе с тем сейчас «пандемия сходит на нет с учетом вакцинации и принятых карантинных мер экономика начинает восстанавливаться и поэтому нам нужно думать и вернуться к вопросам нашего динамичного развития», заметил вице-премьер. Он заключил, что вопрос достижения роста в 5% «не ушел, а стал еще более актуальным» и призвал «парировать падение объективно провального прошлого года».

На заседании министр промышленности, вице-премьер Татарстана Альберт Каримов отчитался, что объем отгруженной продукции в регионе в 2020 году снизился до 2,72 трлн руб. против 2,81 трлн руб. годом ранее. Индекс промышленного производства составил лишь 96,4 %. Около 56,5% республиканского объема промпродукции на сумму свыше 1,5 трлн руб. обеспечили предприятия нефтегазохимического комплекса. По итогам января-ноября 2020 года 73,7% предприятий промышленности в республике региона получили прибыль в сумме 190,1 млрд руб., остальные 26,3% – убытки в сумме 43,2 млрд руб.

Президент Татарстана Рустам Минниханов, также участвовавший в заседании, заверил, что снижение промышленного производства на 3-3,5% — «цифра небольшая». «Командиры производств пережили страшный, сложный год. Можно было бы все закрыть на карантин… Тем не менее ни дня промышленность не простаивала»,— сказал глава республики. Рустам Минниханов сказал, что рост на 5,2% «задача непростая, но реальная». «Мы раньше в нормальные годы росли. После такого падения мы обязаны обеспечить рост. Для этого есть все предпосылки»,— обещал он.

Вместе с тем господин Минниханов посетовал на сохраняющиеся ограничения в добыче нефти. Он сказал, что российские власти, увеличив налоговую нагрузку на нефтяников, «не учли те обстоятельства на наших месторождениях». Он дал понять, что республика рассчитывает на дополнительные льготы при добыче сверхвязкой нефти. Ранее Рустам Минниханов и глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова обратились по этому поводу к президенту страны Владимиру Путину. «Мы вынуждены эту тему поднимать. Не может быть стандартные месторождения и высоковязкая нефть в одних условиях по налогобложению»,— сказал господин Минниханов.

Также глава республики обещал Юрию Борисову «наращивать» объемы производства пластиков до 2 млн год. «До 30% сырья планируем перерабатывать у себя. Но, безусловно, нужны формы поддержки на уровне федерального центра»,— отметил господин Минниханов.

Глава республики также сказал о необходимости государственных заказов для Казанского вертолетного завода: «Нам нужен заказ не менее 80 вертолетов». «И судостроение и все, мы нуждаемся в поддержке, в оборонном заказе»,— сказал он.

«Задача, поставленная Москвой по росту промпроизводства в 5%, на наш взгляд, выглядит амбициозной и достаточно сложно выполнимой для руководства Татарстана»,— считает главный аналитик группы компаний «Алор» Алексей Антонов. Он отмечает, что «в 2020 году падение было слишком значительным, промышленность была отброшена на несколько лет назад по темпам роста». При этом он напомнил, что рост промпроизводства в 2019 году, по данным республики, составил всего 1%.

Эксперт назвал «ключевыми драйверами» промышленности Татарстана машиностроение, нефтедобычу, нефтепереработку и нефтехимию. «Именно эти ключевые отрасли должны будут демонстрировать заметный рост в текущем году. Только в этом случае Татарстан сможет добиться поставленной цели»,— полагает он. Господин Антонов отмечает, что «ситуация на рынке нефти такова: для того, чтобы рост настолько опередил показатели двух предыдущих лет, должен как минимум произойти резкий скачок мировых цен на нефть и как следствие спрос на нее». «Конечно, есть разные стимулирующие механизмы для роста промышленности, это в том числе предоставление дополнительных льгот ключевым компаниям для сверхвязкой нефти, иные более выгодные условия по части госконтрактов или разное стимулирование компаний, однако осмелюсь предположить, что всех этих мер будет недостаточно для преодоления планки 5%»,— считает аналитик. По его словам, «если рост промпроизводства будет хотя бы в районе 3-4%, это уже будет большая победа».

Кирилл Антонов