Растениеводам рушат экономику

Введение правительством России пошлин на экспорт зерна глава воронежской ГК «Верхнехавский элеватор» Антон Пермяков называет «ничем не спровоцированной агрессией против растениеводства». В ходе пресс-завтрака он рассказал, почему возглавил региональное отделение «Партии Дела» и стал одним из инициаторов обращения в правительство с просьбой спасти успешно развивающуюся отрасль от немотивированного регулирования. А о планах «Партии Дела» по содействию аграриям рассказал секретарь ее Федерального совета Алексей Лапушкин.

Введение экспортных пошлин на продукцию растениеводства стало наиболее значимым событием в российском АПК в 2021 году. Напомним, с 15 по 28 февраля действует экспортная пошлина в 25 евро за тонну пшеницы, с 1 марта до конца сезона — 50 евро. Эти ставки работают в пределах единой экспортной квоты для зерновых — 17,5 млн т (после выборки квоты ставки составят 50% от таможенной стоимости, но не менее 100 евро за тонну). Со 2 июня пшеница будет облагаться пошлиной в 70% от разницы между ценой и $200. Аналогичные меры, только с иными ставками, введены для ячменя и кукурузы.

Аграрии, в том числе и Антон Пермяков, считают, что эта мера станет сильнейшим ударом по всей аграрной отрасли и негативно скажется на доходности растениеводческих хозяйств.

Глава «Партии Дела» Константин Бабкин по инициативе аграриев подготовил обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой вместо введения пошлин, напротив, стимулировать экспорт зерна, а на полученные от сельхозпроизводителей налоговые отчисления адресно оказывать помощь малоимущим, компенсируя тем самым повышение цен на продукты питания.

Фото: Михаил Квасов

Глава Верхнехавского агрохолдинга объяснил преимущество такого подхода. «С высоких трибун нам объясняют, что экспортные пошлины вводят для того, чтобы бедные получили более дешевый хлеб. На 20% мы должны снизить цены на зерно, говорят в Минсельхозе. На встрече с депутатами фракции «Единая Россия» глава Минтруда Антон Котяков заявил, что бедных в стране 20 млн человек. Конечно, сразу возникает вопрос: откуда у нас такое количество бедных после 25 лет стабильного развития? Но сейчас – не об этом. Если посчитать, какой эффект принесет введение экспортных пошлин и снижение цены на зерно, получится экономия 50 рублей на человека в месяц. А цена этого шага для сельского хозяйства – резкое снижение динамики развития. Потому что сразу значительно падает рентабельность растениеводства, а оно - база для развития животноводства и других подотраслей. Какая же экономия получается на цене хлеба, растительного масла и сахара, если цена на зерновые будет снижена на 20%? Путем нехитрых арифметических вычислений получаем 600 рублей в год на человека. Если эту цифру умножить на 20 млн бедных, получается 12 млрд руб. Между тем правительственные меры в отношении пошлин и снижения цены на зерно приведут к тому, что растениеводство потеряет минимум 212 млрд руб», - отметил Антон Пермяков.

По его словам, уже на следующий год принято решение о введении пошлин, из-за которых у растениеводства будет ежегодно изыматься до 500 млн руб. Именно это вызывает наибольшую тревогу: «Разовая акция к катастрофе не ведет. К катастрофе ведет заявление, что так будет всегда. Это сигнал для инвесторов о том, что инвестиции в эту отрасль надо сворачивать».

Протекционистские меры государства в последние пять-десять лет позволили достичь реальных успехов в развитии сельского хозяйства, подчеркнул Антон Пермяков. И это дало основание президенту страны с гордостью говорить о том, что объем экспорта продукции АПК стал сопоставим с объемом экспорта вооружения. В качестве целевого показателя национального проекта установлено, что к 2024 году объем экспорта продукции АПК должен составить $34 млрд. «И вдруг – резкая смена вектора: правительство страны без всякого обсуждения постановило ввести экспортные пошлины на зерно. Эта инициатива как лакмусовая бумажка показывает уровень принятия правительственных решений, которые ведут к тому, чтобы поставить снова на колени отрасль растениеводства, которая только встала на ноги», - заявил аграрий.

Именно из-за подобных решений, «подрывающих основы экономики», созрело понимание необходимости возглавить «Партию Дела» в регионе, объяснил журналистам Антон Пермяков: «Самое страшное, что может произойти с системой управления — исчезновение обратной связи».

По его словам, партия в своем обращении к премьер-министру Михаилу Мишустину предлагает компромиссный вариант: установить экспортную пошлину на зерно в размере 5,5-6% от цены. Это позволит правительству собрать 80 млрд руб. и адресно отдать бедным. «Хотя и это неверный подход, - отметил он. - Задача в том, чтобы развивать экономику так, чтобы бедных не было! Когда мне говорят, что у нас люди не хотят идти работать в сельское хозяйство, я всегда спрашиваю: «А вы достойно платить им не пробовали?» Тогда к вам очередь будет стоять! Причем разумных людей, которые понимают, что нужно набираться ума, чтобы получать хорошие деньги».

Глава Верхнехавского агрохолдинга считает, что имеет полное право утверждать: правильный подход к развитию экономики дает правильный результат. Верхнехавский агрохолдинг доказал это на деле: начав бизнес 22 года назад с нуля, компания создала современные предприятия с высокотехнологичными рабочими местами. Если средняя зарплата в целом по Воронежской области составляет 35 тыс. руб., то в Верхнехавском агрохолдинге – около 60 тыс. руб.

Экономика во всех странах развивается по одним и тем же механизмам, напомнил Антон Пермяков. Успех приносят экспортоориентированное производство, трансферт технологий, протекционистские меры государства, направленные на поддержку тех сегментов экономики, которые нуждаются в такой помощи.

Фото: Михаил Квасов

Секретарь Федерального Совета «Партии Дела» Алексей Лапушкин отметил, что усилия партии направлены именно на то, чтобы предприятия из разных отраслей работали с прибылью: «Будет больше спрос на трудовые ресурсы — будет выше зарплата. Для этого в России есть все ресурсы. Нужно только четыре составляющих: протекционизм, выравнивание условий конкуренции между нашими и зарубежными производителями, стимулирующая налоговая политика (вложил в производство – налог по минимуму, потратил на себя - налог по максимуму) и мягкая денежно-кредитная политика, то есть дешевые длинные кредиты». «Во все времена борьба с бедностью происходила через создание рабочих мест. А у нас пока и работающие люди попадают в категорию бедных при существующем уровне зарплат и с учетом нынешних цен»,— отметил Алексей Лапушкин.

По его словам, «Партия Дела» принимала участие в создании нормативной базы для субсидирования обновления парка сельхозмашин, повлияла на то, чтобы законодательно сделать более справедливым распределение субсидий между агрохолдингами и фермерскими хозяйствами, практически спасла отечественное сельхозмашиностроение. В результате многое сельхозоборудование, которое раньше только импортировалось, сегодня собирается в России. По словам спикера, только программа по сельхозмашиностроению дала дополнительно более 15 тыс. рабочих мест, не считая «смежников».

Говоря о позиционировании партии на предстоящих выборах, Алексей Лапушкин отметил, что «Партия Дела» будет активно выдвигать своих кандидатов на муниципальном и региональном уровне в субъектах РФ, а по конкретным вопросам экономики и политики готова «объединяться с любыми партиями и любыми чиновниками в интересах решения насущных для россиян проблем».