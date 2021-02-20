Растениеводам рушат экономику

Введение правительством России пошлин на экспорт зерна глава воронежской ГК «Верхнехавский элеватор» Антон Пермяков называет «ничем не спровоцированной агрессией против растениеводства». В ходе пресс-завтрака он рассказал, почему возглавил региональное отделение «Партии Дела» и стал одним из инициаторов обращения в правительство с просьбой спасти успешно развивающуюся отрасль от немотивированного регулирования. А о планах «Партии Дела» по содействию аграриям рассказал секретарь ее Федерального совета Алексей Лапушкин.
Введение экспортных пошлин на продукцию растениеводства стало наиболее значимым событием в российском АПК в 2021 году. Напомним, с 15 по 28 февраля действует экспортная пошлина в 25 евро за тонну пшеницы, с 1 марта до конца сезона — 50 евро. Эти ставки работают в пределах единой экспортной квоты для зерновых — 17,5 млн т (после выборки квоты ставки составят 50% от таможенной стоимости, но не менее 100 евро за тонну). Со 2 июня пшеница будет облагаться пошлиной в 70% от разницы между ценой и $200. Аналогичные меры, только с иными ставками, введены для ячменя и кукурузы.
Аграрии, в том числе и Антон Пермяков, считают, что эта мера станет сильнейшим ударом по всей аграрной отрасли и негативно скажется на доходности растениеводческих хозяйств.
Глава «Партии Дела» Константин Бабкин по инициативе аграриев подготовил обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой вместо введения пошлин, напротив, стимулировать экспорт зерна, а на полученные от сельхозпроизводителей налоговые отчисления адресно оказывать помощь малоимущим, компенсируя тем самым повышение цен на продукты питания.
Глава Верхнехавского агрохолдинга объяснил преимущество такого подхода. «С высоких трибун нам объясняют, что экспортные пошлины вводят для того, чтобы бедные получили более дешевый хлеб. На 20% мы должны снизить цены на зерно, говорят в Минсельхозе. На встрече с депутатами фракции «Единая Россия» глава Минтруда Антон Котяков заявил, что бедных в стране 20 млн человек. Конечно, сразу возникает вопрос: откуда у нас такое количество бедных после 25 лет стабильного развития? Но сейчас – не об этом. Если посчитать, какой эффект принесет введение экспортных пошлин и снижение цены на зерно, получится экономия 50 рублей на человека в месяц. А цена этого шага для сельского хозяйства – резкое снижение динамики развития. Потому что сразу значительно падает рентабельность растениеводства, а оно - база для развития животноводства и других подотраслей. Какая же экономия получается на цене хлеба, растительного масла и сахара, если цена на зерновые будет снижена на 20%? Путем нехитрых арифметических вычислений получаем 600 рублей в год на человека. Если эту цифру умножить на 20 млн бедных, получается 12 млрд руб. Между тем правительственные меры в отношении пошлин и снижения цены на зерно приведут к тому, что растениеводство потеряет минимум 212 млрд руб», - отметил Антон Пермяков.
По его словам, уже на следующий год принято решение о введении пошлин, из-за которых у растениеводства будет ежегодно изыматься до 500 млн руб. Именно это вызывает наибольшую тревогу: «Разовая акция к катастрофе не ведет. К катастрофе ведет заявление, что так будет всегда. Это сигнал для инвесторов о том, что инвестиции в эту отрасль надо сворачивать».
Протекционистские меры государства в последние пять-десять лет позволили достичь реальных успехов в развитии сельского хозяйства, подчеркнул Антон Пермяков. И это дало основание президенту страны с гордостью говорить о том, что объем экспорта продукции АПК стал сопоставим с объемом экспорта вооружения. В качестве целевого показателя национального проекта установлено, что к 2024 году объем экспорта продукции АПК должен составить $34 млрд. «И вдруг – резкая смена вектора: правительство страны без всякого обсуждения постановило ввести экспортные пошлины на зерно. Эта инициатива как лакмусовая бумажка показывает уровень принятия правительственных решений, которые ведут к тому, чтобы поставить снова на колени отрасль растениеводства, которая только встала на ноги», - заявил аграрий.
Именно из-за подобных решений, «подрывающих основы экономики», созрело понимание необходимости возглавить «Партию Дела» в регионе, объяснил журналистам Антон Пермяков: «Самое страшное, что может произойти с системой управления — исчезновение обратной связи».
По его словам, партия в своем обращении к премьер-министру Михаилу Мишустину предлагает компромиссный вариант: установить экспортную пошлину на зерно в размере 5,5-6% от цены. Это позволит правительству собрать 80 млрд руб. и адресно отдать бедным. «Хотя и это неверный подход, - отметил он. - Задача в том, чтобы развивать экономику так, чтобы бедных не было! Когда мне говорят, что у нас люди не хотят идти работать в сельское хозяйство, я всегда спрашиваю: «А вы достойно платить им не пробовали?» Тогда к вам очередь будет стоять! Причем разумных людей, которые понимают, что нужно набираться ума, чтобы получать хорошие деньги».
Глава Верхнехавского агрохолдинга считает, что имеет полное право утверждать: правильный подход к развитию экономики дает правильный результат. Верхнехавский агрохолдинг доказал это на деле: начав бизнес 22 года назад с нуля, компания создала современные предприятия с высокотехнологичными рабочими местами. Если средняя зарплата в целом по Воронежской области составляет 35 тыс. руб., то в Верхнехавском агрохолдинге – около 60 тыс. руб.
Экономика во всех странах развивается по одним и тем же механизмам, напомнил Антон Пермяков. Успех приносят экспортоориентированное производство, трансферт технологий, протекционистские меры государства, направленные на поддержку тех сегментов экономики, которые нуждаются в такой помощи.
Секретарь Федерального Совета «Партии Дела» Алексей Лапушкин отметил, что усилия партии направлены именно на то, чтобы предприятия из разных отраслей работали с прибылью: «Будет больше спрос на трудовые ресурсы — будет выше зарплата. Для этого в России есть все ресурсы. Нужно только четыре составляющих: протекционизм, выравнивание условий конкуренции между нашими и зарубежными производителями, стимулирующая налоговая политика (вложил в производство – налог по минимуму, потратил на себя - налог по максимуму) и мягкая денежно-кредитная политика, то есть дешевые длинные кредиты». «Во все времена борьба с бедностью происходила через создание рабочих мест. А у нас пока и работающие люди попадают в категорию бедных при существующем уровне зарплат и с учетом нынешних цен»,— отметил Алексей Лапушкин.
По его словам, «Партия Дела» принимала участие в создании нормативной базы для субсидирования обновления парка сельхозмашин, повлияла на то, чтобы законодательно сделать более справедливым распределение субсидий между агрохолдингами и фермерскими хозяйствами, практически спасла отечественное сельхозмашиностроение. В результате многое сельхозоборудование, которое раньше только импортировалось, сегодня собирается в России. По словам спикера, только программа по сельхозмашиностроению дала дополнительно более 15 тыс. рабочих мест, не считая «смежников».
Говоря о позиционировании партии на предстоящих выборах, Алексей Лапушкин отметил, что «Партия Дела» будет активно выдвигать своих кандидатов на муниципальном и региональном уровне в субъектах РФ, а по конкретным вопросам экономики и политики готова «объединяться с любыми партиями и любыми чиновниками в интересах решения насущных для россиян проблем».