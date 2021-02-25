Борьба с мошенниками наизусть

Банк России вновь показал заботу о гражданах, опубликовав методические рекомендации по усилению информационной работы с клиентами в целях противодействия несанкционированным операциям. Потребность в таком указании, по мнению регулятора, возникла «в связи с высоким уровнем объема и количества операций без согласия клиентов, совершаемых в том числе с применением методов социальной инженерии (в особенности телефонного мошенничества)».

На этом фоне ЦБ рекомендует банкам усилить информационную работу. Например, везде, где только можно, размещать информацию о том, что нельзя сообщать мошенникам свои персональные данные. Сведения о том, как противостоять телефонным и интернет-мошенникам, ЦБ рекомендует размещать «в приложениях дистанционного банковского обслуживания, на сайтах, в соцсетях, в отделениях и на экранах банкоматов».

Такая своеобразная социальная инженерия наоборот. Хотя больше это напоминает попытку снять с себя ответственность за «высокий уровень объема и количества операций без согласия клиентов». Регулятор дал рекомендации, банки их, безусловно, выполнили, а то, что уровень мошенничества растет, так финансовая грамотность населения низкая.

Впрочем, возможно, эти рекомендации стали жестом отчаяния, оттого что ЦБ просто не знает, как в нынешних условиях бороться с мошенничеством. Недавно Ассоциация банков России подготовила законопроект, которым предлагается блокировать средства на счетах получателя, полученные обманом, и передавать отправителю его персональные данные. Но к этому документу уже у самого ЦБ были вопросы. Председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин при обсуждении этого законопроекта предположил, что реально помочь в борьбе с мошенничествами мог бы возврат к трехдневному сроку прохождения платежа, который записан в Гражданском кодексе. Но в наш век мгновенных переводов пойти на такое не готовы ни банки, ни их клиенты. Возможно, отчасти помогло бы, если бы операторы связи убрали возможность подмены номера, но для них ЦБ не регулятор.

Вот и приходится выдавать рекомендации, как донести до клиентов свет финансовой грамотности и азы противодействия мошенникам, которые на практике помогают последним. Например, банкам предлагается активно использовать СМС-оповещение, которое мошенники также освоили в совершенстве. И в увеличившемся потоке информации от банков очередное послание от мошенников сможет вполне пройти как подлинное.

Хотя, как говорится, «вода камень точит». Вот только вопрос, достаточно ли быстро это происходит с учетом современных технологий на вооружении мошенников?