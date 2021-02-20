Пранк пришелся к сроку

Светлоярский районный суд Волгоградской области вынес обвинительный приговор двоим жителям региона Габибулле Габибуллаеву и Магомеду Далгатову, которых обвиняли в причинении тяжких телесных повреждений жителю Тамбова Алексею Портнову. Габибулла Габибуллаев снимал видеоролики на улицах Светлого Яра, спрашивая людей, как они относятся к геям. Из-за вопроса произошел конфликт с господином Поруновым. Тогда господин Габибуллаев и находившийся рядом Магомед Далгатов избили Алексея Порунова. Представитель потерпевшего считает приговор справедливым. Защита намерена обжаловать судебное решение.

Судья Светлоярского районного суда Волгоградской области Наталья Улицкая приговорила двоих жителей Светлого Яра Габибуллу Габибуллаева и Магомеда Далгатова к шести и пяти с половиной годам колонии строгого режима соответственно за нанесение тяжких телесных повреждений тамбовчанину Алексею Порунову.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, 15 сентября 2018 года двоюродные браться 23-летний на тот момент Габибулла Габибуллаев и 21-летний Магомед Далгатов снимали на мобильный телефон развлекательные ролики для видеоблога и спрашивали прохожих, как они относятся к геям.

С этим же вопросом они подошли к Алексею Порунову, который приехал в Светлый Яр на свадьбу к знакомым и вышел на улицу вместе с женой, чтобы дойти до магазина.

Господину Порунову не понравился вопрос, с которым к нему обратились молодые люди, и между ними возник конфликт.

Тогда господа Габибуллаев и Далгатов избили Алексея Порунова. Как сообщили в пресс-службе суда, они нанесли ему множественные удары руками и ногами по спине и голове. В результате ему были причинены «телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью, в том числе в виде черепно-мозговой травмы и перелома костей носа».

В отношении Габибуллы Габибуллаева и Магомеда Далгатова было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору). Во время следствия они находились под подпиской о невыезде и были взяты под стражу в зале суда.

На следствии показания обвиняемых и потерпевшего разошлись. Алексей Порунов утверждал, что молодые люди стали бить его, как только он попытался приблизиться к ним. Блогеры вину в нанесении тяжких травм не признали и заявляли, что потасовка началась после того, как господин Порунов ударил снимавшего видео господина Габибуллаева.

Расследование длилось более двух лет, господину Порунову было сделано четыре судебно-медицинские экспертизы.

Гособвинение просило назначить господину Габибуллаеву восемь с половиной лет лишения свободы, а его двоюродному брату — семь с половиной лет.

Адвокат господина Габибуллаева Елена Губарева сказала “Ъ”, что планирует обжаловать приговор. «Позиция моего доверителя остается прежней, он не признает вину»,— отметила она. От более подробных комментариев госпожа Губарева отказалась.

Адвокат Магомеда Далгатова Константин Рогозин также планирует обжаловать решение суда. «Вменяемый вред здоровью не соответствует действительности. Кроме того, он не совершал того, что суд приписывает, а нанес один удар после того, как потерпевший ударил его. Есть видео, на суде его демонстрировали»,— отметил господин Рогозин. По его мнению, в деле много процессуальных нарушений, которые позволяют отменить приговор.

«Фигурирующая в деле травма (перелом свода черепа.— “Ъ”) старая, есть экспертиза, подтверждающая это. Но суду было неинтересно возвращать дело в следствие, и парней решили осудить»,— отмечает господин Рогозин.

Представитель потерпевшего, который не принимал участия в последнем судебном заседании, Ольга Завгороднева сказала “Ъ”, что не будет обжаловать приговор. «Мы считаем его справедливым. Хотя суд назначил меньше, чем просил гособвинитель, это достаточно серьезные сроки»,— отметила она. По ее словам, здоровье ее доверителя сейчас удовлетворительное, но ему требуется операция на лице.

Будет ли гособвинение обжаловать решение, пока неизвестно.

Сергей Петунин, Саратов