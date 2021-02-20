Минниханов попросил Борисова поддержать модернизацию Набережночелнинской ТЭЦ

Глава Татарстана Рустам Минниханов обратился к вице-премьеру РФ Юрию Борисову с просьбой поддержать проект модернизации Набережночелнинской ТЭЦ. Об этом он заявил на коллегии Минпромторга республики.

«Это Набережночелнинская ТЭЦ, где у нас есть все оборудование, которое мы перекупили, когда покупали ДПМ у другого производителя и, конечно же, для реализации этого проекта нам надо попасть в программу ДПМ. Мы писали, и вы поддержали, но сегодня какая-то ситуация пока непонятная», — отметил господин Минниханов.

Он добавил, что ТЭЦ является жизненно важным объектом для Татарстана, поскольку он является теплоисточником для города с населением 540 тыс. человек. На сегодняшний день он нуждается в модернизации.

"Ъ-Казань"