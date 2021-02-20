Подрядную организацию оштрафовали на 1 млн рублей за повреждение газопровода в Петро-Славянке

АО «Институт «Стройпроект» оштрафовано на 1 млн рублей за самовольные работы в Петро-Славянке. При выполнении работ по контракту СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства», подрядчик повредил центральный газопровод, что вызвало взрыв газа и пожар в жилом доме. В результате пожара погиб человек.

Как сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции, штрафные санкции в отношении АО «Институт «Стройпроект» назначены на максимальную сумму, предусмотренную при проведении самовольных работ.

Напомним, что газопровод был поврежден в Колпинском районе 11 февраля. Из-за аварии от газоснабжения были отключены от газоснабжения 73 индивидуальных жилых дома.