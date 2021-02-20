На психоинтернат в Челябинской области завели дело за загрязнение реки стоками

Прокуратура Каслей возбудила несколько административных дела на Черкаскульский психоневрологический интернат по факту незаконного использования и загрязнения реки Щербаковка.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, в ходе проверки установлено, что учреждение социального обслуживания, расположенного в поселке Черкаскуль, без специального разрешения сбрасывает хозяйственно-бытовые сточные воды в реку Щербаковку, имеющую рыбохозяйственное значение. С заявлением о предоставлении водоема в пользование интернат в министерство промышленности региона не обращался. Кроме того, в стоках выявлено превышение нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ.

Каслинская городская прокуратура внесла директору психоневрологического интерната представление об устранении нарушений закона. В отношении юридического лица возбуждены два административных дела по ст. 7.6 (самовольное занятие водного объекта) и ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение или истощение). Материалы направили на рассмотрение в министерство экологии Челябинской области.