Более 3,5 млн рублей похитили у жителей Ижевска за минувшие сутки

За прошедшие сутки с банковских счетов жителей Ижевска похитили почти 3,6 млн руб. Во всех случаях потерпевшим звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками банков и имитировавшие работу «горячей линии», сообщает пресс-служба МВД по городу.

Звонившие сообщали что ижевчанам якобы одобрены заявки на кредиты либо выявлены попытки перевода денег. После того, как потерпевшие говорили, что не подавали заявок и не осуществляли переводов, злоумышленники поясняли, что это могли сделать мошенники. Затем граждане под диктовку лжесотрудников банка оформляли кредиты, обналичивали их или собственные сбережения, а затем переводили на названные «безопасные счета». В некоторых случаях злоумышленники также имитировали звонки от имени сотрудников правоохранительных органов для убеждения потерпевших действовать по инструкции сотрудников банков.

Так, 72-пенсионерка обналичила более 2,5 млн руб. собственных сбережений и перевела разными суммами на продиктованные счета. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).