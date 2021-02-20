Бывший мэр Ярославля покинул пост главы Солнечногорска

Бывший мэр Ярославля Владимир Слепцов ушел в отставку с должности главы городского округа Солнечногорск в Московской области, об этом он сам сообщил на своей странице в соцсети. 19 февраля для него был последним рабочим днем в должности главы города.

Владимир Слепцов был главой Солнечногорска более двух лет, с осени 2018 года. В 2017-2018 годах он занимал должность мэра Ярославля.

«Дорогие солнечногорцы! Сегодня я оставляю пост главы городского округа Солнечногорск. Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев поставил передо мной новые задачи, которые мне предстоит выполнять»,— написал господин Слепцов.

Владимир Слепцов не сообщил, на какую должность он переходит. В СМИ сообщалось, что он после выходных он может приступить к исполнению обязанностей главы города Красногорска.

Владимир Слепцов поблагодарил жителей Солнечногорска за поддержку и помощь в работе. Исполнять обязанности главы Солнечногорска будет Виктор Родионов, работавший первым замом Владимира Слепцова.