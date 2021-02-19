Борис Вишневский внес в Закс законопроект о наказании за нарушения прав адвокатов

Депутат петербургского Заксобрания и лидер фракции «Яблоко» Борис Вишневский подготовил поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный Кодексы РФ, которые вводят ответственность за воспрепятствование работе адвокатов. Законопроект опубликован на официальном сайте городского парламента.

Законопроект предполагает внесение в УК РФ новой статьи 294. 1 — «Воспрепятствование деятельности адвоката, а равно нарушение права на защиту». Статья предполагает наказания вплоть до лишения свободы как за общие случаи нарушения адвокатских прав, так и конкретно за недопуск адвокатов к подзащитным и за понуждение к отказу или замене адвоката. Максимальное наказание по статье — 7 лет лишения свободы с лишением званий, чинов и государственных наград.

В настоящий момент законопроект находится на стадии первого чтения.

Ранее “Ъ-СПб” писал о том, как адвоката задержанных на несанкционированной акции 2 февраля не пускали к подзащитным.