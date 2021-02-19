Компания «Ирбис-РБ» к концу 2021 года вложит 970 млн рублей в объекты придорожного сервиса Башкирии

Власти республики включили в перечень приоритетных инвестиционных проектов два проекта ООО «Топливная компания «Ирбис-РБ» в сфере придорожного сервиса на общую сумму 450 млн руб., сообщили „Ъ-Уфа“ в министерстве торговли и услуг Башкирии.

Компания намерена построить на трассе М-5 в Юматовском сельсовете Уфимского района республики два придорожных комплекса с заправками, магазинами, кафе и паркингом для грузовых и легковых машин.

По данным «СПАРК-Интерфакс», предприятие «Ирбис-РБ» зарегистрировано в октябре 2020 года в селе Авдон. Бенефициар — татарстанский предприниматель Ринат Гаптельхаков, семье которого принадлежит сеть автозаправок Irbis.

До конца 2021 года топливная компания намерена вложить в объекты придорожного сервиса Башкирии 970 млн руб., построив четыре таких объекта в Уфимском и один — в Кушнаренковском районах.

Анна Соколова