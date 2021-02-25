Какие цены были в Испании во времена Изабеллы и Фердинада

В период правления в Испании королей Фердинанда и Изабеллы мараведи был основной денежной единицей. В обращении находились мелкие монеты достоинством в 1/2, 1, 2 и 4 мараведи. Стоимость других монет (золотых, серебряных, биллонных) определялась в мараведи.

На рубеже XV-XVI веков неквалифицированный рабочий зарабатывал 33 мараведи в день, квалифицированный (плотник, камнерез) — 70. На испанском военно-морском флоте матросов кормили на 12 мараведи в день. Для сравнения, корова стоила 2 тыс. мараведи.

В начале совместного правления Фердинанда и Изабеллы (1475 год) налоговые поступления в казну составляли 30,6 млн мараведи. В конце правления (1504 год) — 884 млн мараведи. Доходы бюджета Кастилии (вотчины Изабеллы) в 1482 году составляли 150 695 288 мараведи.