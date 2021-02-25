Сколько зарабатывал Колумб

Ежемесячная зарплата всех участников плавания составляла 250 180 мараведи. Владельцы кораблей, капитаны и лоцманы получали по 2 тыс. мараведи в месяц, опытные моряки — по 1 тыс. мараведи, простые моряки и юнги — 666 мараведи в месяц, или 22 в день. Видимо, это были стандартные расценки для дальнего плавания, так как участникам четвертого путешествия Колумба в Америку в 1502–1504 годах выплачивались такие же суммы.

Самому Колумбу зарплата не полагалась, он мог рассчитывать на прибыли от открытых им островов и земель. За свое открытие Колумб получил от короля с королевой бонус — 345 тыс. мараведи.

Первому участнику экспедиции, заметившему землю, была обещана королевская премия — 10 тыс. мараведи. Землю заметил Родриго де Триана, несший вахту на каравелле «Пинта» в ночь с 11 на 12 октября. Скорее всего, он увидел остров Уотлинга (он же Сан-Сальвадор, Багамские острова). Но Колумб заявил, что видел землю еще накануне, так что премия досталась ему.