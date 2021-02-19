Из-за пожара в многоэтажке Екатеринбурга было эвакуировано 30 человек

В Екатеринбурга из 12-ти этажного дома на улице Ангарская из-за пожара было эвакуировано 30 человек, в том числе семь детей. Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, жильцов выводили с помощью масок дыхательных аппаратов.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 9:50 утра. Возгорание произошло в квартире на четвертом этаже. До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 16 человек, трое из которых дети. По предварительным данным, пострадавших нет.

«Тушение пожара осложнялось плотной задымленностью и большим количеством личного автотранспорта, мешающего подъезду пожарной техники. В течение часа было ликвидировано открытое горение на площади 30 кв. м»,— рассказали в пресс-службе МЧС, уточнив, что причина пожара устанавливается.

Сейчас на месте происшествия работают 14 единиц пожарной техники и 52 человека личного состава. Они завершают проливку сгоревшей квартиры.