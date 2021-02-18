СКР по Москве удалил ролик с «поздравлением» 14-летних

Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Москве удалило видео с обращением к 14-летним, которое должно было служить профилактике преступлений среди несовершеннолетних. В ролике сотрудники ведомства поздравили подростков с «днем рождения» и перечислили преступления, за которые с этого возраста наступает уголовная ответственность.

В ролике звучали такие фразы, как «Тебе самому придется отвечать за убийство» и «Твоя жизнь — твоя ответственность!». Также сотрудники ведомства предупредили об уголовной ответственности за грабеж, кражу, угон, изнасилование, терроризм и захват заложников. Спустя почти сутки после публикации ролик пропал с сайта. Теперь вместо него по ссылке отображается сообщение: «404. Страница не найдена».

Копии ролика доступны в интернете.

Видео было создано совместно с департаментом соцзащиты Москвы. Пресс-секретарь департамента Наталья Цымбаленко заявила, что он создан по инициативе СКР. По ее мнению, ролик получился хорошим и отвечает своим целям. «То, что ролик расходится — хорошо. Это значит, что больше людей узнают об ответственности и расскажут своим детям. Инициатива Следственного комитета, которую мы поддержали — да, смела! Они реально молодцы, что решились на такой смелый поступок»,— написала она в Facebook.

В соцсетях ролик получил критические отзывы. Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина в интервью Telegram-каналу «Подъем» назвала его топорным. «Это называется "заставь дурака богу молиться...". Голову включайте, взрослые! Топорная работа. Надо совсем мозги потерять, чтобы подобное придумать»,— заявила политик.