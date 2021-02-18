В шерсти синих собак из Дзержинска обнаружили безопасный краситель

Шерсть собак, отловленных на территории предприятия «Дзержинское оргстекло» 13 февраля, окрасилась в синий цвет из-за безопасного красителя. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Синих собак обнаружили в Дзержинске в начале февраля, жители города стали публиковать их фотографии в соцсетях. Мэрия договорилась с ООО «Зоозащита-НН» об отлове и обследовании животных. В ветгоспиталь доставили семерых собак, в их анализах обнаружили синий пигмент «берлинская лазурь». Животные остаются под наблюдением специалистов, их здоровью ничего не угрожает.

Предполагается, что одна собака останется проживать в приюте «Зоозащита-НН», еще две будут жить на территории одного из муниципальных учреждений Дзержинска.

Анастасия Еремина