В Татарстане для субъектов МСБ разработали новый микрозайм

Для ориентированных на экспорт представителей малого и среднего бизнеса в Татарстане разработали микрозайм до 5 млн руб. со ставкой от 1% до 4,25%. Об этом на брифинге заявил глава отдела развития институтов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства департамента развития предпринимательства и конкуренции министерства экономики региона Артур Гайнов.

«Для экспортно-ориентированных представителей МСП Минэкономики разработан и будет запущен в ближайшее время новый микрофинансовый продукт. По условиям программы для данной группы получателей целью кредита должна быть реализация экспортной деятельности», — сказал господин Гайнов.

Отмечается, что срок кредитования по новому микрозайму составит от трех месяцев до трех лет, а процентная ставка будет зависеть от размера экспортного контракта.

"Ъ-Казань"