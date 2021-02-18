Умение управлять личными финансами – необходимое условие роста уровня и качества жизни

О том, как в регионе ведется работа по повышению финансовой грамотности населения, в интервью “Ъ-Ярославль” рассказал заместитель губернатора Ярославской области – руководитель администрации губернатора области, куратор подпрограммы «Повышение финансовой грамотности в Ярославской области» Илья Баланин.

— Илья Валерьевич, в последнее время в стране и в регионе все большее внимание уделяется вопросам повышения финансовой грамотности. На всех уровнях отмечается, что это важнейший фактор экономического развития страны и повышения качества жизни населения. Вы курируете программу повышения финансовой грамотности в области. Что это за программа?

— В рамках исполнения утвержденной Правительством России Стратегии повышения финансовой грамотности в нашем регионе принята подпрограмма «Повышение финансовой грамотности в Ярославской области». Для ее реализации в 2018 году между Минфином РФ и Правительством региона было заключено соглашение о сотрудничестве.

В программе три основных направления. Первое, это формирование кадрового потенциала для реализации программ повышения финансовой грамотности. Второе – доведение до потребителя финансовых услуг образовательных программ и инструментов повышения финансовой грамотности. И третье – непосредственное обучение жителей области финансовой грамотности, информирование их о механизмах защиты прав потребителей финансовых услуг.

Для того, чтобы эти задачи эффективно выполнялись, распоряжением Губернатора области были созданы координационный совет и рабочая группа по повышению финансовой грамотности населения. Также был создан региональный центр финансовой грамотности населения Ярославской области, который координирует взаимодействие участников региональной подпрограммы. Ответственным исполнителем подпрограммы является областной департамент финансов.

— 2020 год из-за пандемии коронавируса оказался непростым, особенно в экономическом плане. В такие периоды жители особенно нуждаются в поддержке, в том числе информационно – просветительской. Что для этого делалось в нашем регионе? Возможно, появились какие-то новые форматы, вызванные изменившимися условиями?

— Исполнителями и соисполнителями подпрограммы является более 20 организаций, среди которых органы госвласти, территориальные представительства федеральных и кредитных учреждений, высшие образовательные учреждения и другие. В условиях пандемии произошла серьезная корректировка форматов проводимых мероприятий. С одной стороны – сокращение непосредственных контактов, активности, а с другой стороны – расширение объема информирования, которое велось по разным направлениям, в том числе, через СМИ, интернет-порталы, путем размещения информации в салонах общественного транспорта, в торговых центрах и других местах массового нахождения людей, на информационных стендах. Кроме того, проводились консультации, разъяснительные работы, профилактические акции.

В прошлом году большой упор мы делали на комплексную информационно – просветительскую кампанию. В первую очередь, с помощью регионального телевидения старались охватить всю территорию Ярославской области, даже самые отдаленные населенные пункты. Только в рамках одной кампании выпущено более 300 видов информационно – просветительских материалов, в которых в доступной форме населению разъяснялись базовые знания по вопросам финансовой грамотности.

В регионе в 2020 году проведено около 2 тыс. мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения. В условиях пандемии пришлось отказаться от проведения крупных очных фестивалей. Они были заменены мероприятиями в дистанционных форматах: видеоконференциями, прямыми эфирами, обучающими порталами, группами в соцсетях.

Традиционно поддержал мероприятия областной департамент труда и социальной поддержки населения. Основными площадками реализации программы департаментом стали учреждения социального обслуживания, что позволило провести занятия с особо уязвимыми группами населения – гражданами пожилого возраста и несовершеннолетними, а также с людьми, находящимися в трудной жизненной ситуации или в социально-опасном положении.

Например, Центральный банк создал специальный портал (http://pensionfg.ru) по продвижению онлайн-занятий финансового просвещения пенсионеров и соцработников комплексных центров социального обслуживания населения. Занятия проводятся бесплатно и проходят в режиме «телемоста».

— Одной из основных задач федеральной стратегии повышения финансовой грамотности является увеличение охвата и качества финансового образования, обеспечение необходимыми методическими ресурсами преподавателей. Как эта задача реализуется в нашем регионе? Какая работа ведется в направлении создания кадрового потенциала?

— Общий реестр преподавателей и консультантов в регионе по состоянию на 1 января 2021 года включает 166 специалистов, готовых принять участите в реализации мероприятий по повышению финансовой грамотности на территории области.

В феврале 2020 года Тверской филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы провел курсы повышения квалификации для 50 педагогов нашей области. Кроме того, преподаватели области прошли курсы дистанционного обучения на платформе Образовательных проектов ПАКК. Для учащихся проведено более 4,5 тыс. онлайн-уроков финансовой грамотности в рамках проекта Банка России.

В настоящее время в регионе 88% школ и колледжей проводят мероприятия и реализуют программы по повышению финансовой грамотности. Всего мероприятия и программы по повышению финансовой грамотности проводятся в 368 образовательных организациях области, охватив 143 тыс. учащихся.

Ярославская область принимала участие в межрегиональной дискуссионной площадке «Педсовет76.рф», объединившей более 90 участников – организаций страны. Дополнительно в декабре 2020 года Банком России проведена региональная конференция для общеобразовательных организаций Ярославля, особое внимание было уделено важности воспитания финансово грамотного поколения.

— Эти мероприятия в основном направлены на молодежную аудиторию. Проводились ли какие-то мероприятия для взрослого населения? Принимала ли Ярославская область участие в федеральных проектах?

— Да, конечно, был целый ряд таких проектов. Например, проект «Финансовая грамотность на рабочих местах». Формат просвещения включал в себя комплексный образовательный материал, разработанный экспертами Министерства финансов РФ, а также консультационную поддержку, разовые и тематические рассылки. По итогам проведенной работы к реализации проекта присоединились 30 работодателей региона. В числе участников ПАО «Славнефть–ЯНОС», АО «Ярославский завод РТИ», АО Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «Агат», ПАО «ТГК №2», судостроительный завод «Вымпел», АО «Рыбинский завод приборостроения» и другие предприятия. Всего проведено 35 комплексов обучающих мероприятий очного и онлайн формата.

Ярославская область приняла активное участие в федеральном проекте «Финансовая грамотность в информационно – библиотечной среде». Национальным центром финансовой грамотности проведено обучение сотрудников библиотек региона, по результатам которого участники получили сертификаты и методические материалы для последующей организации мероприятий по финграмотности на базе библиотек. Продолжая работу в этом направлении, областной департамент финансов совместно с департаментом культуры ЯО и ЯГПУ им. К.Д. Ушинского провел региональный конкурс «ЯрФинЛит2020». Кроме того, Банк России запустил проект под названием «Уголки финансовой грамотности в библиотеках». Учреждениям региона предложены для апробации коробочные продукты на различные финансовые темы, такие как: «Личный финансовый план», «Вклады», «Кредиты», «Кибермошенничество».

— Традиционно весной и осенью проходят масштабные всероссийские недели финансовой грамотности. В каком формате они проходили в 2020 году и как себя проявили ярославцы?

— В прошлом году Всероссийская неделя финансовой грамотности прошла в дистанционном формате только осенью. Участники недели «прокачали» свои навыки в цикле открытых онлайн-встреч с экспертами из ведущих государственных ведомств страны, в числе которых были и специалисты из нашего региона. Ведущие эксперты Ярославского отделения Банка России провели прямые эфиры на темы: «Как проверить подлинность денег и что делать с поврежденными деньгами», «Финансовое мошенничество: как защитить себя и свою семью». Ярославская область заняла сразу две строчки в рейтинге топ-5 самых интересных экскурсий по количеству просмотров за неделю. Программы «Узнаем все о монетах» от Банка России и «От копейки до тысячи» - совместный проект Банка России с Ярославским музеем-заповедником заняли почетные второе и третье места.

Ярославская область вошла в топ-20 регионов по количеству участников в мероприятиях недели. Отмечу, что при составлении рейтинга не учитывалась численность населения субъектов. Более 90 тыс. жителей региона разных возрастных категорий, семейного и социального положения пополнили свои копилки знаний о финансах.

— В области ежегодно проводится региональный конкурс «Бюджет для граждан». Насколько он востребован ярославцами?

— Конкурс «Бюджет для граждан» направлен на выявление и распространение лучших практик представления информации о бюджете в доступной для граждан форме. Всего в 2020 году поступило 56 заявок, из них 52 от физических лиц, что подтверждает интерес населения к данному творческому состязанию. Впервые работы победителей в ряде номинаций регионального конкурса были направлены на участие сразу во втором туре всероссийского конкурса проектов по представлению бюджета для граждан. Ярославцы вошли в число претендентов на победу в финальном этапе соревнования.

Еvent-мероприятие департамента финансов, объединившее комплекс проведенных мероприятий для учащихся профессиональных образовательных организаций, в очередной раз признано победителем всероссийского конкурса проектов по представлению бюджета для граждан, вновь заняв третье место в своей номинации. Надеюсь, в текущем году мы удержим эту высокую планку. К слову, старт регионального конкурса традиционно намечен на март.

Таким образом, 416 тыс. взрослых жителей региона были охвачены консультационной поддержкой и мероприятиями. По вопросам финансовой грамотности и защите прав потребителей финансовых услуг предоставляли разъяснения четыре горячих линии области - Пенсионный Фонд РФ по Ярославской области, региональный департамент государственной службы занятости населения, управление Роспотребнадзора по региону и Общество по защите прав потребителей.

— Каким образом оценивается эффективность этих мероприятий? Какие планы относительно реализации подпрограммы «Повышение финансовой грамотности в Ярославской области» в текущем году?

— По результатам федерального исследования финансовой грамотности регионов России, Ярославская область показала положительную динамику общего Индекса финансовой грамотности, увеличив показатель с 11.87 до 12.34. В целом для России значение индекса составляет 12.37.

Для оценки эффективности реализуемых мероприятий подпрограммы в ноябре 2020 года было проведено ежегодное региональное социологическое исследование методом личного интервью (опроса) по месту жительства респондентов, в котором приняла участие 1 тыс. граждан всей области в возрасте от 14 лет и старше. Его результаты также подтвердили положительную динамику изменения уровня финансовой грамотности населения Ярославской области.

Показатели этого соцопроса задают направление для дальнейшей работы и выстраивания всеми исполнителями системного подхода. Необходимым условием повышения эффективности реализации мероприятий подпрограммы в 2021 – 2023 годах является расширение территориального охвата населения вне областного центра.