В Свердловской области открылся Центр управления электросетевой инфраструктурой

В Свердловской области открылся Центр управления электросетевой (ЦУС) инфраструктурой региона, сообщили в пресс-службе «Россети Урал». Центр объединит в себе все оперативно-диспетчерские службы семи производственных отделений филиала «Свердловэнерго», что должно повысить эффективность работы технических подразделений как по эксплуатации электросетевой инфраструктуры, так и по устранению аварийных ситуаций.

«Особенность проекта – внедрение новейшей системы оперативно-технологического управления созданной исключительно на основе отечественных технических решений. С ее помощью диспетчер может получать информацию о нарушениях в режиме реального времени и управлять коммутационными аппаратами на расстоянии. Кроме того, ЦУС оснащен передовыми решениями учета электроэнергии и средствами мониторинга автотранспорта», — отметили в пресс-службе.

В скором времени компания планирует перейти на единый принцип управления электросетевой инфраструктурой 21 городского округа Свердловской области. При переходе на единое оперативно-технологическое управление энергетики «Россети Урал» поэтапно создадут цифровую модель всей электросетевой инфраструктуры региона, которая будет интегрирована с системами оперативного управления ПАО «Россети».