Массовое ДТП произошло на улице Удмуртской в Ижевске

50-летний водитель Datsun столкнулся с автомобилями BMW X1, «ВИС-2347», Renault Logan и Mercedes напротив дома №230 по ул. Удмуртской в Ижевске около 17:20 17 февраля. После этого он скрылся с места происшествия, сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Полицейские задержали нарушителя в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования, также у него отсутствовали водительские права. Отметим, что в результате ДТП пострадала 37-летняя водитель Mercedes.