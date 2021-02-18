В праздники между Петербургом и Москвой пустят дополнительные поезда

В феврале и марте между Санкт-Петербургом и Москвой запустят дополнительные поезда, сообщает «Агентство Бизнес Новостей». Увеличение рейсов приурочено к праздникам 23 февраля и 8 марта.

21 февраля поезд №25 отправится в Москву около 10 вечера, в это же время во встречном направлении пойдет поезд №26. Поезд № 29 выйдет на маршрут на четыре дня: 19, 21, 24 февраля и 8 марта. Отправляться будет в 22:11, прибытие в столицу назначено на 06:11.

Из Москвы в Санкт-Петербург будет ходить состав №56 – 19 и 20 февраля и 5 марта с отправлением в 22:07 и прибытием в 06:47. Поезд №232 из Москвы отправится 20 февраля в 23:10 и прибудет в Санкт-Петербург в 05:45 21 февраля. Поезд №233 из Петербурга в Москву отправится 24 февраля сразу после полуночи, вечером из столицы выйдет обратный поезд №234.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что авиарейсы «Победы» из Петербурга в Саратов станут ежедневными.