ВЭБ накрывает на СТОД

Госкорпорация ВЭБ.РФ наращивает давление на ГК «Талион» Александра Ебралидзе. Кредитор подал заявление о банкротстве предпринимателя и входящей в группу деревообрабатывающей компании «СТОД». Последняя задолжала ВЭБ.РФ, финансировавшему ее инвестиционные проекты в Тверской области, более 35 млрд рублей. Аналитики объясняют проблемы компании валютными кредитами и негативными последствиями роста цен на сырье в прошлом году.

ВЭБ.РФ подал заявления о банкротстве ООО «Современные технологии обработки древесины» (СТОД) и его дочерней структуры — ООО «Талион Трейдинг». Госкорпорация требует с них 3,5 млрд рублей и 7 млрд рублей соответственно, следует из картотеки арбитражных дел. Также ВЭБ.РФ просит Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признать несостоятельными основного владельца СТОД Александра Ебралидзе и его бывшего партнера по бизнесу Якова Барского. Сумма и суть претензий в материалах суда не указана.

СТОД управляет двумя деревообрабатывающими комплексами в Тверской области. Компания выпускает ориентированно-стружечные плиты (500 тыс. куб. м в год), клееный брус (150 тыс. куб. м в год), домокомплекты, а также древесно-топливные гранулы. СТОД входит в ГК «Талион» Александра Ебралидзе, совладельцем компании выступает супруга бывшего топ-менеджера «Газпрома» Валерия Голубева Татьяна Голубева. Выручка СТОД в 2019 году составила 8,9 млрд рублей, чистая прибыль — 365,3 млн рублей, по данным «СПАРК-Интерфакс».

В ВЭБ.РФ сообщили, что СТОД привлекал заемные средства, а остальные ответчики выступали поручителями по кредитным соглашениям. Общий размер задолженности превышает 35 млрд рублей, пояснил представитель госкорпорации, указав, что точную сумму обязательств установит суд. По его словам, ВЭБ.РФ готов к заключению мирового соглашения при условии обеспечения возврата задолженности. В ГК «Талион» не ответили на вопросы “Ъ”.

Госкорпорация финансировала ряд проектов компании СТОД — строительство производства ориентированно-стружечных плит и домостроительного комбината, модернизацию завода клееного бруса, как указано на ее сайте. В 2019 году ВЭБ.РФ начал солидарно взыскивать с АО «Талион» и ООО «ЛСО» просроченные долги и неустойку по кредитным договорам на €16,3 млн и 2,1 млрд рублей. Эти юрлица были поручителями по кредитам, которые были предоставлены СТОД в 2013 году. В марте прошлого года ВЭБ.РФ отсудил у них эти средства, а в декабре потребовал с поручителей еще €227,5 млн и 7,9 млрд рублей. В дополнение к этому госкорпорация инициировала банкротство ЛСО из-за долга в 16 млрд рублей, а также подала исковое заявление на 2,8 млн рублей к Татьяне Голубевой.

Параллельно с этим в арбитраже развивается конфликт между ГК «Талион» и банком «Санкт-Петербург». Кредитная организация добивается признания банкротом ЗАО «Елисеев Палас Отель», задолжавшего ей 5,5 млрд рублей, и поручителя по этому кредиту — АО «Талион». Эти компании владеют комплексом исторических зданий на Невском проспекте, Большой Морской улице и набережной реки Мойки, которые занимает пятизвездный отель «Талион Империал». В сентябре в «Елисеев Палас Отель» было введено наблюдение. Перед этим суд удовлетворил заявление банка «Санкт-Петербург» о взыскании с АО «Талион» задолженности, а также разрешил кредитору продать на торгах часть недвижимости и акции компании.

Спусковым механизмом действий ВЭБ.РФ мог послужить январский иск банка «Санкт-Петербурге» о банкротстве АО «Талион» (заявление о вступлении в это дело подал ВЭБ.РФ.— “Ъ”), предполагает руководитель практики разрешения споров и банкротства Maxima Legal Сергей Бакешин. Кредитор, обратившийся в суд первым, может предложить кандидатуру арбитражного управляющего и тем самым получить определенный контроль над процедурой и рычаг давления на должника, поясняет он. Процедура несостоятельности дает кредиторам дополнительные возможности по контролю деятельности банкротов и увеличению возвратности долга через оспаривание сомнительных сделок должника и возврата имущества, говорит директор по развитию юридического бюро Legal to Business Татьяна Грушко.

Эксперт журнала «Леспроминформ» Артем Лукичев считает, что проблемы СТОД могут быть связаны с наличием долгов в валюте и негативными последствиями девальвации в 2014–2015 году. Кроме того, аномально теплая зима 2020 года привела к сложностям с заготовкой сырья, что вызвало его дефицит на внутреннем рынке и рост цен, добавляет он. В результате этого часть предприятий не смогла работать, объясняет господин Лукичев.

Константин Куркин