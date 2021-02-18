Начальник иркутского СИЗО в ходе проверки работы учреждений ФСИН лишился должности

Начальник СИЗО-1 города Иркутска Игорь Мокеев уволен с должности. Об этом „Ъ“ сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН по региону. «Начальник СИЗО-1 был уволен из уголовно-исполнительной системы Россиийской федерации по отрицательным мотивам, из-за многочисленных недостатков в работе подразделения, выявленных комиссией ФСИН России», — сказали „Ъ“ в пресс-службе.

Напомним, 18 января для проверки работы регионального управления ФСИН из-за большого количества жалоб, которые поступали на работу учреждений наказаний, приехала комиссия из Москвы. Руководители СИЗО-1 и ИК-6 были отстранены от исполнения служебных обязанностей на время проверки.

Позже появилось сообщение об уголовном деле в отношении старшего уполномоченного оперативного отдела СИЗО-1. Сам он был задержан. Сотрудника подозревают в совершении умышленных действий, в результате которых в одной из камер СИЗО подвергся насилию 29-летний осужденный. Он был доставлен в больницу. В связи с большим количеством выявленных нарушений в начале февраля ФСИН усилила комиссию проверяющих, отправив в Иркутскую область дополнительную группу сотрудников. Комиссия ФСИН будет продолжать работу в регионе до окончания расследования уголовных дел и привлечения к отвественности всех виновных лиц.

Екатерина Еременко