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В Иркутской области в ДТП с рейсовым автобусом погибли пять человек

Коммерсантъ (Иркутск) от

Лесовоз, рейсовый автобус и автомобиль Toyota Ipsum столкнулись 17 февраля на трассе А331 «Вилюй» около 4 часов утра местного времени (23: 00 мск). ДТП произошло между городами Тулун и Братск у поселка Кузнецовка. «В результате аварии погибли пять человек. Это водители автобуса и Toyota, а также трое пассажиров легкового автомобиля», — сообщила пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. Первоначально сообщалось о четверых погибших. При разборе обломков автомобиля Toyota Ipsum было обнаружено тело 22-летней девушки. Автобус следовал по маршруту Иркутск — Железногорск-Илимский и вез около 25 пассажиров. На попутном автобусе они направлены в город Братск. Несколько пассажиров автобуса получили серьезные травмы, двое находятся в тяжелом состоянии.

«Установлено, что легковой автомобиль на высокой скорости допустил столкновение с грузовым автомобилем КамАЗ в составе автопоезда МАЗ, груженным древесиной. После чего в иномарку врезался рейсовый автобус, следовавший из Иркутска в Железногорск-Илимский», — сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). По данным следствия, автобус принадлежит предприятитю «Автоколонна 1880». Прокуратура начала проверку соблюдения законодательства при осуществлении пассажирских перевозок.

Екатерина Еременко


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