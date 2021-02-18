«Крайснефть» возобновила продажу высокооктановых бензинов на своих АЗС в Иркутске

Вчера компания «Крайснефть», владеющая в Иркутской области сетью заправок из 49 АЗС, возобновила продажу АИ-95 и АИ-98 в Иркутске. Как сообщается на сайте «Крайснефти», «в ближайшее время топливо поступит на все АЗС сети». Напомним, в понедельник компания объявила, что приостанавливает продажу на своих заправках высокооктановых бензинов. Причиной была названа задержка поставки топлива заводом-изготовителем. Компания не поясняла, о каком именно заводе идет речь. Топливо она приобретает на Омском НПЗ «Газпромнефти», Ачинском НПЗ «Роснефти», а также у «Башнефти» и «Газпромгазэнергосети».

Екатерина Еременко