Власти Дона выделили 1,3 млн рублей пострадавшим от пожара жителям многоквартирного дома в Таганроге

Из резервного фонда Ростовской области были выделены деньги жителям многоквартирного дома на ул. Большой Бульварной в Таганроге, пострадавшим в результате пожара. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона. Средства предназначены на оказание финансовой помощи 16 гражданам.

Отмечается, что на ликвидацию пожара администрация Таганрога выделила 1,5 млн рублей. На эти деньги были развернуты пункты временного размещения, организовано питание эвакуируемых граждан, была предоставлена единовременная материальная помощь 47 горожанам. Кроме того, за счет средств городского бюджета было выполнено обследование объекта и разработана проектно-сметная документация для восстановления здания.

Напомним, пожар на ул. Большой Бульварной в Таганроге произошел 11 января. В результате происшествия погиб мужчина.

Наталья Шинкарева