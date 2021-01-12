Прокуратура начала проверку после смерти мужчины в пожаре в Таганроге

В результате пожара в двухэтажном дома в Таганроге погиб мужчина. Прокуратура организовала проверку. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Правоохранители установили, что 11 января в двухэтажном многоквартирном доме на ул. Большой Бульварной случился пожар, в результате которого погиб мужчина 1956 года рождения. Жильцы 36 квартир были эвакуированы. «Прокуратурой организована проверка соблюдения федерального законодательства, при выявлении закона будут приняты исчерпывающие меры реагирования»,— отмечает пресс-служба ведомства.

Наталья Шинкарева