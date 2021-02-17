Первый киберпанк-сериал в России: начались съемки проекта IVI «Даркнет» 10 февраля стартовали съемки многосерийного фантастического экшн-боевика «Даркнет» — антиутопии о недалеком будущем, в котором весь мир поделится на реальный и виртуальный.

В картине снимаются Анатолий Белый, Павел Деревянко, Артем Ткаченко, Равшана Куркова, Сергей Юшкевич, Даниил Вахрушев, Анастасия Акатова и другие.

Главным оператором проекта стал Федор Лясс, работавший на таких масштабных картинах, как «Духless» и «Ледокол», на российско-американском проекте «Хардкор» и сериале «Оттепель». Также над сериалом работает ведущий отечественный художник по костюмам Варвара Авдюшко, среди работ которой есть в том числе и голливудские проекты «Бен Гур» и «Особо опасен». «Даркнет» будет доступен на онлайн-кинотеатре IVI в 2021 году.

«Даркнет» — это восьмисерийная история, которую ее создатели называют первым отечественным киберпанк-сериалом. В будущем весь мир будет разделен на виртуальный и реальный, и многие предпочтут интернет-пространство, в котором можно прожить альтернативную судьбу. В этом мире запретное становится возможным. Наркотики, секс, торговля оружием и людьми — в Даркнете можно всё. Даже умереть. За зрелищным сюжетом и яркими героями в мире вседозволенности стоят простые, но важные человеческие ценности. Это размышления о нашем возможном будущем и будущем интернета.

«Даркнет» производится по заказу IVI ORIGINALS молодой командой LAZYDOG production. В сотрудничестве с этой студией онлайн-кинотеатр IVI планирует реализовать еще несколько проектов.

IVI ORIGINALS — подразделение IVI, занимающееся производством собственного контента. Зрители уже увидели сериал Анны Меликян «Нежность», познакомились с современной интерпретацией «Мертвых душ» от Григория Константинопольского, на IVI доступны и другие собственные проекты. В этом году подписчиков IVI ждет немало ярких премьер, в числе которых «Даркнет», а также «Иван» с участием Евгения Цыганова, Светланы Ходченковой и Максима Лагашкина.

Режиссер: Динар Гарипов

Генеральные продюсеры: Давид Кочаров, Олег Туманов, Александр Гресь

Креативные продюсеры: Андрей Федяй, Александр Ким

Ведущий продюсер: Максим Малинин

Арт-директор: Артур Мирзоян

Оператор: Федор Лясс

Художник по костюмам: Варвара Авдюшко

Постановщик трюков и боевой хореографии: Александр Стеценко

В ролях: Анатолий Белый, Павел Деревянко, Артем Ткаченко, Равшана Куркова, Сергей Юшкевич, Даниил Вахрушев, Оскар Кучера, Анастасия Акатова, Валентина Ляпина, Алексей Золотовицкий и другие

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