В Качканаре открыли Дворец единоборств «Евраза»

В Качканаре (Свердловская область) прошла церемония открытия арены «Атлант», сообщил департамент информационной политики региона. Дворец единоборств был построен в рамках соглашения между правительством Свердловской области, Качканарским городским округом и компанией «Евраз».

На церемонии открытия присутствовали губернатор Евгений Куйвашев, глава Качканара Андрей Ярославцев, вице-президент «Евраза», руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов и депутат Госдумы Антон Шипулин. «Новый Дворец единоборств станет отличным подарком для города и его жителей. Мы уделяем большое внимание развитию в Свердловской области профессионального и любительского спорта, созданию современной спортивной инфраструктуры, позволяющей всем уральцам заниматься любимыми видами спорта. И в этом мы всегда находим поддержку у руководителей крупнейших предприятий региона»,— подчеркнул господин Куйвашев.

В спортивном центре будут проходит тренировки по самбо, боевому самбо, дзюдо, карате, боксу, кикбоксингу, рукопашному бою и грепплингу. В центре находятся пять спортивных залов разной направленности. «Мы многое делаем для развития инфраструктуры городов, в которых находятся наши предприятия. Дворец единоборств, центр футбола "Олимп", лыжероллерная трасса — результаты наших совместных усилий. Дворец единоборств — это очередной объект в рамках соглашения о развитии Качканара»,— отметил господин Новоженов.

Ранее между «Евразом», правительством Свердловской области и администрацией Качканарского городского округа были подписаны четыре соглашения о социально-экономическом развитии Качканара. В частности, документы предусматривали строительство физкультурно-спортивного комплекса «Евраз Арена “Олимп”» и лыжероллерной трассы (были открыты в октябре 2019 года). При поддержке холдинга в 2019 году в Качканаре была модернизирована система ЖКХ, полностью заменены окна во всех детских садах, передана в муниципальную собственность и реконструирована гостиница «Ванадий» с последующим перепрофилированием в многоквартирный дом для проживания медиков и учителей, приезжающих в Качканар.

«Евраз Качканарский ГОК» является градообразующим предприятием в Качканаре и разрабатывает Гусевогорское месторождение титаномагнетитовых железных руд. Сейчас идет подготовка к разработке Собственно-Качканарского месторождения. К 2024 году «Евраз» планирует добывать из него около 13 млн т руды. Производственная мощность ГОКа составляет порядка 58 млн тонн железной руды в год. Основным потребителем продукции «Евраз КГОКа» является «Евраз НТМК».