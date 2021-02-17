Станцию метро «Спортивная» достроят за счет средств на финансирование проекта ЛДС

Работы по станции метро «Спортивная», которая строится в Новосибирске к проведению молодежного чемпионата мира по хоккею (МЧМ – 2023), будут заверены за счет перераспределения средств, выделенных на финансирование комплексного проекта строительства ледового дворца спорта и инфраструктуры на этой площадке. «Мы рассматриваем не бюджеты отдельных объектов, а бюджеты большой стройки, этой огромной стройплощадки в пойме реки и за счет перераспределения областных средств закрываем сроки по финансированию всего комплекса объектов, которые необходимо завершить к Молодёжному чемпионату мира по хоккею-2023», — сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время рабочей поездки на площадку строительства ЛДС.

Он отметил, что уовлетворен качеством, темпами и объёмом проведенных работ. «Сделано все чтобы скорректировать отставания, которые накоплены в прошлом пандемийном году и вырваться вперёд по тем видам работ, которые можно делать уже сейчас», - отметил губернатор.

В 2021 году, по данным министра строительства Новосибирской области Ивана Шмидта, планируется закрыть тепловой контур здания и подключить арену к сетям теплоснабжения. В период 2021-2022 годов планируется выполнить монтаж внутренних инженерных систем, продолжить монтаж оборудования и приступить к отделочным работам.

Ранее Контрольно-счетная палата региона предупредила власти Новосибирской области об угрозе срыва сроков строительства объектов стоимостью 20,7 млрд руб., которые возводятся к Молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. По данным аудиторов, работы по основному из них — ледовой арене — с 2018 года выполнены только на 25,5%, а на завершение остается лишь около полутора лет.

Анна Егорова