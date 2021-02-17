ЛДПР готовится к пенсии

Госсовет Татарстана может стать одним из инициаторов возврата индексации пенсий для работающих пенсионеров. Такой проект федерального закона в парламент республики внес депутат ЛДПР Эдуард Шарафиев. Если его инициатива будет одобрена депутатами «Единой России», то документ направят в Госдуму. Пока же идею поддержали лишь парламентские коммунисты. Эксперты считают, что Госсовет республики может оказаться в непростой ситуации накануне выборов в Госдуму: «Тут и повышать рейтинг ЛДПР нельзя, и в то же время нельзя для единороссов отстраниться от этой социальной меры».



Депутат Госсовета от ЛДПР Эдуард Шарафиев направил в республиканский парламент проект поправок в федеральное законодательство о страховых пенсиях (копия есть у «Ъ»). Этим пакетом предусматривается «возврат к индексации пенсий для работающих пенсионеров в 2022 году», говорится в пояснительной записке. Господин Шарафиев напоминает, что в России с 2016 года отменена индексация пенсий тех, кто продолжает работать. «Применение данной меры крайне негативно сказалось на финансовом положении пенсионеров и привело к существенному снижению покупательной способности граждан»,— сказано в документе.

Кроме того, депутат ЛДПР привел данные Росстата, согласно которым в 2016 году после отмены индексации число официально работающих пенсионеров в РФ резко сократилось — с 15 млн до 9,6 млн человек. «Вследствие этого не удалось добиться реальной экономии на отказе от индексаций выплат работающим пенсионерам, более того, пришлось дополнительно выделить на межбюджетный трансферт по обязательному пенсионному страхованию еще 40,6 млрд руб.»,— напомнил депутат. По словам господина Шарафиева, «часть пенсионеров действительно прекратила трудовые отношения, большая же часть перешла на получение "серой зарплаты"». «Такой подход приводит к тому, что пенсионеры работают "нелегально"… Происходит нарушение трудового и пенсионного законодательства. Кроме того, данная ситуация приводит к снижению поступления страховых взносов»,— заметил представитель ЛДПР. По его словам, отказ от индексации «вызывает рост социальной напряженности и подрывает доверие к пенсионной системе в целом».

В беседе с «Ъ» господин Шарафиев сообщил, что аналогичные законопроекты депутаты ЛДПР внесли в местные парламенты и в других регионах. Решение принято лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. «Мы хотим этим подчеркнуть, что все регионы в этом вопросе солидарны. Эта ситуация самая несправедливая. Мы все делаем отчисления, чтобы была возможность индексировать пенсию, а работающих пенсионеров этого лишили»,— пояснил депутат.

Эдуард Шарафиев сообщил, что с депутатами Госсовета из других партий свой законопроект не обсуждал, но рассчитывает на поддержку единороссов, поскольку индексация пенсий предусматривает новая редакция Конституции РФ. «Единственное, могут быть вопросы и рассуждения о своевременности инициативы или о методах ее внесения. Но все равно во время дискуссии мы поймем, какое мнение у депутатов других партий по поводу индексации пенсий работающим пенсионерам»,— заключил депутат.

В Госсовете Татарстана 90 мест из ста контролирует «Единая Россия». Также есть фракция КПРФ из шести человек. Эдуард Шарафиев — единственный депутат, избранный от ЛДПР в республиканский парламент. Также по одному представителю у «Справедливой России» и Партии роста.

Если Госсовет Татарстана поддержит инициативу ЛДПР, то проект федерального закона будет направлен в Госдуму.

Во фракции КПРФ инициативу ЛДПР уже поддержали. «Мы об этом говорим уже 10 лет. Независимо от того, пенсионер работает или не работает, надо индексировать! Пенсионеры не от хорошей жизни работают!»— заявил «Ъ» лидер парламентских коммунистов Хафиз Миргалимов. Он напомнил, что в Советском союзе «пенсионеров не делили на работающих и неработающих»: «А пенсии хватило и отдыхать, и питаться». Господин Миргалимов добавил, что «когда совпадают позиции», КПРФ готова поддерживать инициативы других партий. «От этого только выиграет оппозиция в целом»,— заключил он.

Дозвониться до руководителей фракции «Единой России» в Госсовете Татарстана «Ъ» вчера не удалось. В приемной председателя парламентского комитета по социальной политике Светланы Захаровой сообщили, что она в командировке.

Отметим, что в 2016 году Госсовет Татарстана поддержал социальную инициативу коммунистов о «детях войны». Хотя тогда парламент республики отказался устанавливать льготы для них на региональном уровне, но направил проект федерального закона в Госдуму. Однако в нижней палате российского парламента инициативу Госсовета отклонили.

«Жириновский просто опередил единороссов»,— считает казанский политолог Сергей Сергеев, который не исключает, что «подобные социальные шаги можно ожидать и от "Единой России"». «Это, безусловно, делается из-за выборов в Госдуму (запланированы на осень 2021 года — «Ъ»)»,— указал он. По мнению эксперта, Госсовет республики окажется в сложной ситуации: «Тут и повышать рейтинг ЛДПР нельзя, и в то же время нельзя для единороссов отстраниться от этой социальной меры». Он не исключает, что в парламенте «возьмут паузу, чтобы посмотреть, как будут развиваться события» или «проще будет присвоить эту инициативу себе». «Госсовету не в первой лавировать между каплями дождя, чтобы остаться сухим во время ливня»,— сказал политолог.

Он добавил, что на позиции ЛДПР в Татарстана данная инициатива «серьезно не скажется».

Кирилл Антонов